Podpora mladých rodín by podľa SNS mala byť cielená, najmä by ju mali reálne pocítiť rodiny

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana považuje dobrú rodinnú politiku za najlepšiu prevenciu proti problémom v sociálnej oblasti. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SNS Júlia Kollárová, cesta podpory je podľa SNS aj vo výstavbe nájomných štartovacích bytov pre mladé rodiny.



„Témou určite bude aj rozširovanie siete kvalitných predškolských zariadení a cielené znižovanie regionálnych rozdielov s transparentným využitím európskej finančnej pomoci. Samozrejme, patrí k tomu aj cielená dotačná politika, tá by mala podporovať aktivity kultúrnych, športových, voľnočasových či materských centier zo strany verejných inštitúcií," uviedla Kollárová..



Ako v správe uvádza predseda SNS Andrej Danko, ochrana rodiny a jej podpora v ekonomickej i sociálnej oblasti musí byť prioritou každej spoločnosti, ktorá sa pozerá dopredu a má víziu zdravého rozvoja. „A aj tieto pripravované kroky sú cestou k naštartovaniu reálnej sociálnej politiky, ktorá bude podporovať slovenské rodiny,“ povedal Danko.



Podpora mladých rodín by mala byť cielená a najmä mali by ju rodiny reálne pocítiť. Preto SNS bude bojovať o zvýšenie príspevku na nezaopatrené dieťa. SNS bude hľadať riešenia, ako zlepšiť podmienky pre opustené a týrané matky, ako efektívnejšie získavať výživné od rodiča, alebo aj ako zvýšiť podporu zo strany štátu, ak inštitút výživného zlyhá. „Chceme aby štát prebral na seba vymáhanie výživného, ak rodič neplatí pol roka alimenty“, dodal predseda SNS.



Víziu Silného sociálneho štátu po roku 2020, by mala strana prijať na najbližšom sneme, ktorý sa chystá už v apríli.