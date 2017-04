Podpora Kremľa Asadovi nie je bezvýhradná, zaznelo z Ruska

MOSKVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina povedal vo štvrtok pre tlačovú agentúru AP, že podpora Ruska sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi "nie je bezvýhradná", ale že Rusko požaduje úplné vyšetrenie podozrivého útoku chemickými zbraňami na povstalcami ovládanú sýrsku provinciu Idlib, kým OSN podnikne nejaké kroky.



Hovorca Dmitrij Peskov mal na mysli úvahy OSN o schválení rezolúcie, odsudzujúcej "veľmi tragický" chemický útok. "Keby OSN urobila opak, bolo by to jednoducho nespravodlivé z hľadiska medzinárodného práva," dodal..





Asad je skutočnou mocou v Sýrii



Putinov hovorca sa takto vyjadril dva dni po podozrivom útoku chemickými zbraňami na povstalcami ovládanú provinciu Idlib. Moskva ako hlavný spojenec Asada podporuje vojensky sýrsku vládu od roku 2015.



Peskov povedal v interview pre agentúru AP, že "bezvýhradná podpora nie je v súčasnom svete možná". Avšak dodal, že "nie je správne vyhlasovať, že Moskva môže presvedčiť pána Asada, nech urobí to, čo Moskva chce. Toto je úplne mylné".



Moskva a Damask sa "tešia vzťahu založenému na spolupráci, výmene názorov a úplnej vzájomnej podpore", povedal Peskov. Asad a jeho armáda sú "jedinou skutočnou mocou v Sýrii, ktorá dokáže odolať teroristom na jej území", dodal Peskov.



Zahynuli desiatky ľudí



K útoku z utorka 4. apríla došlo v meste Chán Šajchún pri metropole Idlib v rovnomennej provincii, približne 97 kilometrov od tureckej hranice.



Zahynulo pri ňom najmenej 86 ľudí. Medzi obeťami je 30 detí a 20 žien, uviedla organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Niektoré obete previezli na pitvu do Turecka. Turecko vo štvrtok oznámilo, že pitvy sýrskych obetí ukázali, že boli vystavené chemickým zbraniam.



Sýrska vláda tvrdí, že nepoužila chemické zbrane, a vinu pripísala povstalcom, ktorí podľa nej zhromažďujú a skladujú smrtiace chemikálie. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jedovaté látky sa uvoľnili do ovzdušia, keď sýrske lietadlá pri nálete zasiahli sklad chemických zbraní a munície v povstaleckej továrni na východnom okraji mesta Chán Šajchún.



