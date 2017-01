Podpolianski strojári vstúpia do ostrého štrajku

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Zamestnanci spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, sa po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017 pripravujú na štrajk.



Výbor Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s., sa na základe neúspešného kolektívneho vyjednávania a tiež vyhodnotenia hlasovania zamestnancov o podpore štrajku rozhodol vyhlásiť na pondelok 9. januára ostrý štrajk so začiatkom o 6.00 hodine v areáli spoločnosti PPS Group.



"Medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov v roku 2017, tvorby a čerpania sociálneho fondu a podobne," informovali vo vyhlásení odborári. Podľa nich neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS Group v tomto roku.



Odbory si osvojili návrh tarifných sadzieb zamestnancov v znení, ako bol predložený zamestnávateľom v návrhu Kolektívnej zmluvy. Tento návrh by znamenal zvýšenie tarifných miezd s účinnosťou od 1. januára tohto roku o 7 % oproti súčasne platnej úrovni, čo predstavuje priemernú sumu 44,58 eur za mesiac. Okrem uvedeného požadovali odborári zaručenú koncoročnú odmenu vo výške 150 eur pre každého zamestnanca. "Zamestnávateľ svoj pôvodný návrh tarifných sadzieb v priebehu rokovania označil za omyl a na ostatnom kole rokovania za účasti sprostredkovateľa predložil návrh na zvýšenie tarifných miezd zamestnancov o 1,5 % , čo činí priemerné zvýšenie o 9,60 eura za mesiac," dodali odborári.



"Vynaložili sme veľké úsilie smerujúce k tomu, aby bola kolektívna zmluva prerokovaná a podpísaná v dostatočnom časovom predstihu. Chceli sme sa tak vyhnúť každoročnému opakovaniu situácie, kedy predstavitelia ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne šíria v médiách negatívny obraz o podniku a umelo zvyšujú sociálne napätie," reagoval hgovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher, podľa ktorého zostalo pri rokovaniach o novej kolektívnej zmluve otvorených 13 bodov.



"Odborári odmietli akúkoľvek diskusiu o návrhu riešenia. Na rokovanie prišli s tým, že už majú štrajk odsúhlasený zamestnancami a konanie pred sprostredkovateľom považujú len za splnenie zákonnej administratívnej povinnosti pred vyhlásením štrajku," dodal. Priemerná mzda v detvianskej fabrike bola podľa hovorcu v minulom roku 974 eur. "Očistené od platov manažmentu bol priemer vo výrobe 925 eur," uzavrel Schwarzbacher s tým, že akcionári a manažment PPS Group považujú vyhlásenie ostrého štrajku za nezákonné.