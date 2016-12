Podpolianski strojári budú opäť štrajkovať

Zamestnanci Podpolianskych strojární (PPS) Group v Detve rozhodli hlasovaním o vstupe do ostrého štrajku. Jeho dôvodom je....

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Zamestnanci Podpolianskych strojární (PPS) Group v Detve rozhodli hlasovaním o vstupe do ostrého štrajku. Jeho dôvodom je spor vo vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017.



Z vyše 800 zamestnancov sa do hlasovania, ktoré trvalo od 14. do 22. decembra, zapojilo takmer 87 %. Z nich vyše 97 % so štrajkom súhlasí a plne ho podporí.



Ďalšie informácie týkajúce sa pripravovaného štrajku, jeho termín a priebeh, oznámia zástupcovia odborov zo Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne 4. januára v Banskej Bystrici.



Zamestnanci detvianskej strojárskej spoločnosti boli v štrajkovej pohotovosti od 24. októbra. Konanie pred sprostredkovateľom sa 9. decembra skončilo neúspešne, nakoľko zmluvné strany nedospeli k dohode vo všetkých bodoch návrhu kolektívnej zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán absolvovali od júla tohto roku deväť kôl rokovaní, z toho šesť za účasti sprostredkovateľa.



Sporných zostalo približne desať oblastí návrhu kolektívnej zmluvy, medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek alebo tvorby a čerpania sociálneho fondu. Ako neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS v roku 2017.



Spoločnosť PPS Group zamestnávala k 30. septembru tohto roku 806 zamestnancov. Ďalších 44 zamestnancov pracovalo prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania. Priemerná mesačná hrubá mzda všetkých zamestnancov od januára do septembra dosiahla úroveň necelých tisíc eur, čo je oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pokles o takmer 35 eur.



Zároveň sa v porovnaní so septembrom roku 2015 znížil aj počet zamestnancov o 148. Spoločnosť dosiahla v minulom roku tržby za viac ako 45 miliónov eur. Od januára do novembra dosiahla tržby necelých 40 miliónov. Hlavným zameraním spoločnosti je výroba oceľových konštrukcií, najmä ramien, výložníkov a rámov určených pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky.