Podozriví v prípade vraždy Kim Čong-nama sa vrátili do KĽDR aj s telom

KUALA LUMPUR 31. marca (WebNoviny.sk) - Traja Severokórejčania, ktorých chcela Malajzia vypočuť v prípade vraždy nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, sa dnes vrátili do vlasti aj s telom zavraždeného Kim Čong-nama.



Malajzia totiž pristúpila na dohodu o výmene, ktorú navrhla Severná Kórea. V rámci nej sa mohli domov vrátiť deviati Malajzijčania zadržiavaní v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Informovala o tom tlačová agentúra Reuters..



Malajzijská polícia vyšetrujúca smrť Kim Čong-nama, ktorý bol podľa Washingtonu a Soulu zavraždený severokórejskými agentkami, získala od trojice Severokórejčanov vyhlásenia a až potom im povolila odchod z krajiny.



Pátrajú po štyroch ľudoch



Šéf malajzijskej polície Khalid Abu Bakar povedal dnes novinárom v metropole Kuala Lumpur: "Získali sme všetko, čo sme od nich chceli. Spolupracovali s nami, ich vyhlásenia nám stačia a dostali povolenie odísť." Abu Bakar dodal, že nebol žiadny dôvod mužov ďalej zadržiavať.





Táto trojica mužov sa údajne ukrývala na veľvyslanectve Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) v Kuala Lumpur. Abu Bakar dodal, že polícia stále pátra po štyroch ďalších Severokórejčanoch, ktorí odišli z Malajzie 13. februára, teda v deň vraždy Kim Čong-nama.



Nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-una zomrel krátko po tom, čo mu dve ženy na letisku v Kuala Lumpur potreli tvár smrtiacou toxickou látkou VX, ktorú OSN zaradila na zoznam zbraní hromadného ničenia. Obe ženy obvinené z otrávenia Kim Čong-nama sa nachádzajú vo väzbe v Malajzii.



Telo vydali vo štvrtok



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang dnes oznámil, že pozostatky severokórejského občana zabitého v Malajzii sa vrátili do Severnej Kórey cez Peking spolu s "dôležitými severokórejskými občanmi".



Malajzijské úrady vydali telo Kim Čong-nama vo štvrtok na základe dohody, ktorá tiež zaručovala prepustenie deviatich malajzijských občanov zadržiavaných v Pchjongjangu po prepuknutí diplomatickej roztržky.



Televízne zábery, ktoré získala agentúra Reuters od japonských médií, zachytávali v lietadle sediaceho Hjon Kchwang-songa, druhého tajomníka severokórejského veľvyslanectva v Kuala Lumpure, a Kim Ukch-ila, zamestnanca severokórejských štátnych aerolínií. Čakali na odlet z Kuala Lumpuru do Pekingu. Sprevádzal ich krajan Ri Či-u, ktorý sa s nimi skrýval na veľvyslanectve.



