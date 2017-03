Podnikateľská aliancia Slovenska predstavila odporúčania na zníženie nezamestnanosti



na meranie miery nezamestnanosti. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval Jozef Hajko z PAS.



"Sme za to, aby sa nezamestnanosť na Slovensku merala komplexne,“ povedal Hajko. Upozornil pritom na to, že miera nezamestnanosti na Slovensku by bola vyššia, keby sa do štatistík zahrnuli aj ekonomicky neaktívne osoby, ktoré žijú z dávok v hmotnej núdzi. "Títo ľudia sú napríklad v odlúčených rómskych komunitách,“ uviedol. Na základe takéhoto komplexného merania miery nezamestnanosti by vláda podľa Hajka prijímala jednotlivé politiky pre nezamestnaných..



Súčasné opatrenia aktívnej politiky trhu práce považuje Hajko za málo efektívne, pričom 60 % financií ide na krátkodobo nezamestnaných a len 40 % prostriedkov pre dlhodobo nezamestnaných. Vláda by mala podľa neho prijímať účinné formy pomoci nezamestnaným a nepovažovať aktivačné práce za politiku zamestnanosti. Poukazuje tiež na nevhodnú štruktúru škôl. "Na trh práce sa dostávajú absolventi, ktorých vzdelanie zamestnávateľom nevyhovuje,“ povedal Hajko.



PAS tiež odporúča predstaviť zásadnú reformu vzdelávacieho systému, zrušiť štátnu investičnú pomoc, prípadne ju udeľovať súťažnou formou, vytvárať lepšie podmienky na podnikanie v regiónoch, skvalitňovať podnikateľské prostredie. Vláda by tiež mala viac podporovať malé a stredné podniky a živnostníkov, dať samosprávam viac financií a kompetencií pre prácu s Rómami a budovať na Slovensku znalostnú ekonomiku.



Všetky tieto odporúčania vychádzajú z analýzy PAS. Podľa tejto analýzy sú problémom Slovenska hlavne vysoká dlhodobá nezamestnanosť, slabá rekvalifikácia nezamestnaných, neefektívne vzdelávanie, či nesystémové a neadresné poskytovanie investičnej pomoci.



