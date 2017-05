Podmienky pre nezamestnaných sa od mája sprísňujú

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce sa od začiatku mája tohto roka sprísňujú. Ak nezamestnaný predčasne opakovane skončí do jedného mesiaca zamestnanie sprostredkované úradom práce, pol roka sa nebude môcť vrátiť do evidencie uchádzačov o prácu. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá nadobúda účinnosť od 1. mája tohto roka.



Obmedzuje sa aj možnosť zárobkovej činnosti pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce. Uchádzači o zamestnanie už nebudú môcť vykonávať prácu v pracovnom pomere, pričom na dohodu budú môcť pracovať najviac 40 dní v roku. Tí nezamestnaní, ktorí si ku koncu apríla privyrábali v pracovnom pomere, budú musieť takúto zárobkovú činnosť ukončiť najneskôr do konca júla tohto roka. Ak tak neurobia, úrad práce ich k 1. augustu tohto roka vyradí z evidencie nezamestnaných. .



Zvyšuje sa však hranica možného zárobku



Súčasne sa však zvyšuje hranica možného zárobku pre evidovaného nezamestnaného, a to zo 75 % aktuálnej sumy životného minima na 100 % sumy životného minima. V súčasnosti to znamená nárast zo 148,57 eura na 198,09 eura. Nezamestnaní budú mať jednoznačnú povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem z tejto dohody. Ak toto nezamestnaný nedodrží, bude vyradený z evidencie.



Evidovaný nezamestnaný tiež nebude môcť popri evidencii na úrade práce pracovať u zamestnávateľa, u ktorého si zarábal pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Novela zákona tiež zakazuje prácu popri zotrvaní v evidencii úradov práce u zamestnávateľa, ktorý nezamestnaného v rámci výberového konania organizovaného úradom práce odmietol vziať do práce počas predošlých šiestich mesiacov.



Zmeny aj pri vykonávaní absolventskej praxe



Dôvodom na vyradenie z evidencie úradu práce bude aj odmietnutie ponuky na účasť na aktívnom opatrení trhu práce bez vážnych dôvodov. Zruší sa aj súbeh zárobkovej činnosti a vykonávania absolventskej praxe alebo aktivačných prác.



Zmeny nastávajú pri vykonávaní absolventskej praxe. Ministerstvo práce od mája 2013 zaviedlo podmienku, že absolventská prax sa môže vykonávať iba pri prácach, ktoré zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov. Po novom sa však opäť umožní vykonávanie absolventskej praxe v oblastiach, ktoré nemusia zodpovedať dosiahnutému stupňu a odboru vzdelania.



Zavádza sa možnosť vyčerpať príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility za prácou aj pri zmene zamestnávateľa. Lehota na opätovné poskytnutie týchto príspevkov sa skracuje z dvoch rokov na jeden rok od ukončenia obdobia ich poskytovania.