Podmanický: Voľno predavačom je typická téma strany Smer-SD

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Pracovné voľno pre predavačov počas štátnych sviatkov je podľa poslanca NR SR Jána Podmanického (Smer-SD) typická téma, ktorú musí prinášať Smer-SD do verejnej diskusie. Podmanický je iniciátor a jeden z predkladateľov návrhu, pod ktorý sa podpísali aj poslanci SNS a Most-Híd.



Ako povedal Podmanický v sobotu pre agentúru SITA, novela Zákonníka práce je téma, ktorá pomáha pracujúcim ľuďom. "My sa nesmieme báť ísť do týchto tém," vyhlásil s tým, že Smer-SD príde aj s ďalšími podobnými témami. "Mali by sme napríklad viac hovoriť o zvýšení čistej mzdy pre pracujúcich ľudí," uviedol..



Poslanci posunuli návrh ďalej



Návrh poslancov za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho obmedziť predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, ktorý získal v januári podporu aj ďalších koaličných strán SNS a Most-Híd, poslanci v utorok posunuli do druhého čítania. "Návrh sme predložili po dohode so všetkými relevantnými silami v obchodnom sektore. Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zastrešuje približne 100 najväčších obchodníkov na Slovensku, víta tento návrh a považuje ho za krok k vyspelej Európe. Je to teda aj hlas najväčších obchodníkov na Slovensku," zdôraznil Podmanický, ktorý odmieta, že zmena má negatívne ekonomické dopady.



Samotní obchodníci tvrdia, že to dopady nemá, ale aj zdravý rozum hovorí, že to ekonomické dopady mať nemôže. Ľudia sa totiž prispôsobia tomu, že obchody budú v podstate zatvorené jeden deň v mesiaci. Nakúpia si dopredu, konštatoval Podmanický.



Podľa Podmanického predaj v obchodoch nie je taká činnosť, bez ktorej by sa spoločnosť nezaobišla. "Mali by sme sa správať solidárne k 300-tisíc zamestnancom v tomto sektore. Mali by sme im dopriať to, čo aj my si užívame. Pokoja a atmosféru sviatkov. Mali by sme to dopriať mužom a ženám za pokladňami, medzi regálmi," vyhlásil Podmanický s tým, že tento zákon nechce nikomu nič určovať, ale chce pomôcť bezbranným pracujúcim.



"Obyčajní" to strelili od buka



OĽaNO-Nova prišla do parlamentu s návrhom, aby obchody boli zavreté v nedeľu do 16:00. Ich návrh však neprešiel. " Neprerokovali to s obchodníkmi. Nevieme, aké dopady by to malo pre obchodníkov. My sme každú drobnú zmenu prerokovali s obchodníkmi, aby sme im nespôsobili problémy. Oni to strelili od buka," tvrdí Podmanický.



V návrhu koaličných poslancov sa uvádza, že v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.



Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.