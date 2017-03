Podmanický je za voľné nedele, ale musela by im predchádzať dohoda sociálnych partnerov

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Predkladateľ návrhu na obmedzenie predaja počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v obchodoch Ján Podmanický (Smer-SD) je aj za voľné nedele, ale dôležité podľa neho je, aby sa k takémuto kroku pristupovalo až po dohode so sociálnymi partnermi.



Poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko chcú, aby na Slovensku boli obchody zatvorené v nedeľu. Do parlamentu predložili vlastný návrh novely Zákonníka práce, ktorý má zakázať prácu v nedeľu v obchodoch..



„Treba, aby sa citlivo hľadal model, ktorý bude aj verejnosťou vnímaný pozitívne,“ povedal Podmanický pre agentúru SITA s tým, že za návrh, ktorý predložil on s koaličnými poslancami hlasovali aj poslanci ĽS NS.



Návrh smerákov je v druhom čítaní



Každá takáto zmena by mala byť podľa Podmanického prediskutovaná s tými, ktorých sa dotýka. „My sme pre náš návrh dosiahli konsenzus aj so zástupcami zamestnancov, ktorých sa zmena týka, aj so zástupcami zamestnávateľov,“ zdôraznil.





Parlament vo februári posunul do druhého čítania návrh poslancov za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho obmedziť predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Tí získali v januári podporu aj ďalších koaličných strán SNS a Most-Híd. NR SR bude rokovať o jeho schválení v marci.



Sviatky počas, ktorých už nenakúpite



V návrhu koaličných poslancov sa uvádza, že v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.



Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.



