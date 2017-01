Pódium vo Wengene veľkým prekvapením, Adam Žampa 24.

WENGEN 13. januára (WebNoviny.sk) - Obrovským prekvapením sa skončili piatkové preteky v alpskej kombinácii v rámci Svetového pohára zjazdárov vo švajčiarskom Wengene. Stupne víťazov priniesli samé nové tváre v historickom kontexte na pretekoch tohto rangu.



V kombinácii slalomového kola a skráteného zjazdu na slávnom Lauberhorne zvíťazil Švajčiar Niels Hintermann s náskokom 26 stotín sekundy pred Francúzom Maxencem Muzatonom a Rakúšanom Fredericom Bertholdom (+0,35). Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky sa wengenskí organizátori rozhodli prehodiť klasické poradie súťaží a slalom tentoraz predsunuli pred zjazd.



Víťazný 21-ročný Hintermann doteraz nielenže nikdy nestál na pódiu v pretekoch SP, ale jeho najlepším výsledkom bolo 21. miesto zo zjazdu v Chamonix z februára tohto roku. Ani celkovo druhý Muzaton a tretí Berthold sa nikdy predtým nevošli do elitnej desiatky v pretekoch Svetového pohára.



Slovenský reprezentant Adam Žampa v náročných podmienkach za hustého sneženia a v silnom vetre obsadil 24. miesto s odstupom 3,22 s na víťaza. Starší zo Žampovcov rozbehol piatkové preteky solídne, po slalomovej časti mu patrila piata priečka. Zjazd mu však nevyšiel podľa predstáv. Výsledkom síce bolo štvrté bodované umiestnenie v tejto sezóne, ale reálne za jeho možnosťami.



Vytrvalé sneženie a rozbíjajúca sa trať vo Wengene spôsobili, že z prvej desiatky zo slalomu zostali takto vysoko v konečných výsledkoch iba dvaja pretekári. Slalomový líder Justin Murisier skončil siedmy a jeden z favoritov na celkový triumf Francúz Alexis Pinturault sa v súčte oboch jázd objavil až na 20. priečke.



Podľa neoficiálnych prepočtov mu to však stačilo na obhajobu celkového triumfu v hodnotení alpskej kombinácie vo Svetovom pohári, keďže táto disciplína "univerzálnosti" mala v tomto ročníku v SP medzi mužmi iba dvojnásobné zastúpenie - okrem Wengenu sa o body bojovalo aj na sklonku kalendárneho roka 2016 v Santa Caterine. Adam Žampa obsadil v celkovom hodnotení 23. priečku so ziskom 21 bodov, keď predtým v Santa Caterine skončil sedemnásty.



Kombináciu vo Wengene absolvoval aj Andreas Žampa. V slalomovej časti s číslom 59 si po viacerých rizikových momentoch, keď bol na hrane vypadnutia, napokon vyjazdil 24. priečku. V zjazde sa tesne pred ostrou cieľovou zákrutou rovnako nevyhol chybe, ale napokon záver ustál a v cieli ho po dojazde všetkých pretekárov klasifikovali na prvom nebodovanom - 31. mieste. Mladší zo Žampovcov nevylepšil svoje kariérne maximum z kombinácie, ktorým bolo 23. miesto z rakúskeho Kitzbühelu 2016.







1. Niels Hintermann (Švaj.) 2:26,58 min, 2. Maxence Muzaton (Fr.) +0,26 s, 3. Frederic Berthold (Rak.) +0,35, 4. Valentin Giraud Moine (Fr.) +0,38, 5. Nils Mani (Švaj.) +0,51, 6. Romed Baumann (Rak.) +0,65,...20. Alexis Pinturault (Fr.) +2,78,...24. Adam Žampa +3,22,...31. Andreas Žampa (obaja SR) +5,43.



1. Alexis Pinturault 220 bodov, 2. Thomas Mermillod Blondin (obaja Fr.) 170, 3. Kjetil Jansrud (Nór.) 165, ... 12. Adam Žampa 60, 39. Andreas Žampa (obaja SR) 8.



1. Alexis Pinturault (Fr.) 111 bodov, 2. Niels Hintermann (Švaj.) 100, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 92,.. 23. Adam Žampa (SR) 21