Podiel slovenských potravín v obchodoch rekordne klesol

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov dosiahol v minulom roku najnižšiu hodnotu za posledných päť rokov.



Od roku 2011 klesol počet výrobkov so slovenským pôvodom na regáloch predajní o 11 %. Najväčšie zastúpenie spomedzi slovenských výrobkov bolo v kategóriách mlieko, vody a minerálky, víno, pivo a liehoviny a destiláty. Naopak, najmenej domácich potravín bolo medzi olejmi, cukrovinkami a konzervovanými produktmi. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska (PKS). .



"Podiel domácich potravín na pultoch ovplyvňuje aj situáciu so zamestnanosťou v agrosektore. Obchodné reťazce by si mali uvedomiť, že ponúkať slovenské výrobky znamená dávať prácu ľuďom," uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.



Ako ďalej uviedla PKS, podiel slovenských výrobkov na pultoch mierne klesá vo všetkých formátoch maloobchodných reťazcov. Najvyšší podiel domácich výrobkov bol podľa PKS v malých predajniach a to na úrovni 57 %, ďalej v supermarketoch (48 %), hypermarketoch (38 %) a najnižšie zastúpenie bolo v diskontných predajniach a veľkoskladoch (18 %).



Z regionálneho hľadiska bola najvyššia ponuka slovenských výrobkov v Nitrianskom kraji, na úrovni 43 %, nasledovali obchodné prevádzky v Košickom kraji (42 %) a v Žilinskom kraji (41 %). Naopak, najnižší podiel domácich potravín bol v Bratislavskom a Prešovskom kraji (35 %).