Podbrezová mení trénera, Fabuľu strieda Praženica

Novým hlavným trénerom slovenského klubu najvyššej súťaže ŽP Šport Podbrezová sa stal v utorok Karol Praženica. Vo funkcii nahradil Mareka....

PODBREZOVÁ 25. apríla (WebNoviny.sk) - Novým hlavným trénerom slovenského klubu najvyššej súťaže ŽP Šport Podbrezová sa stal v utorok Karol Praženica. Vo funkcii nahradil Mareka Fabuľu, s ním i jeho asistentom Miroslavom Guzom vedenie "železiarov" s definitívnou platnosťou ukončilo spoluprácu.



"Môžem potvrdiť, že naším novým trénerom je Karol Praženica. Jeho asistentom bude odchovanec podbrezovského futbalu Ján Gajdošík, ktorý zároveň zostáva aj v pozícii hlavného kouča našej juniorky. V realizačnom tíme A-mužstva ŽP Šport zostal tréner brankárov Peter Boroš ako aj kondičný tréner Andrej Caban. Nového kouča Praženicu, u ktorého sa detaily jeho zmluvy ešte riešia, predstavili hráčom a popoludní o 15.00 h už absolvuje s nimi tréning. Prvý súťažný zápas na našej lavičke ho čaká v stredajšom domácom dueli 29. kola Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble," uviedol v utorok popoludní pre agentúru SITA mediálny manažér ŽP Šport Podbrezová Patrik Müller a pokračoval: "Pokiaľ ide o doterajších trénerov Fabuľu a Guzu, manažment nášho klubu s nimi po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu. Dôvodom ich odchodu z lavičky sú neuspokojivé výsledky v jarnej časti Fortuna ligy." .



Prvý Slovák v Lige majstrov



Štyridsaťšesťročný rodák z Prievidze Karol Praženica (nar. 15. novembra 1970) futbalovo vyrastal v Dukle Banská Bystrica, počas bohatej hráčskej kariéry pôsobil okrem spomenutej B. Bystrice aj v ďalších kluboch: Slavia Praha, Dukla Praha, Hajduk Split, OFI Kréta, 1. FC Košice, Fortuna Düsseldorf, Dynamo České Budějovice a Matáv Šopron.





Praženica bol prvým Slovákom, ktorý sa predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov: v sezóne 1994/1995 si ju zahral v drese chorvátskeho Hajduku Split. Za slovenskú reprezentáciu odohral šesť zápasov.



Je držiteľom najvyššieho trénerského diplomu - UEFA Pro licencie. Ako tréner začal najskôr ako asistent kouča Antona Jánoša v Banskej Bystrici, neskôr pôsobil v Leviciach, z lavičky viedol Ružinú, Rimavskú Sobotu, Liptovský Mikuláš.





Posledným angažmánom Praženicu na slovenskej ligovej scéne bola v sezóne 2015/2016 pozícia asistenta trénera Tomislava Mariča v FC DAC 1904 Dunajská Streda, kde predtým účinkoval aj ako skaut - pozorovateľ súperov A-tímu zo Žitného ostrova. Naposledy figuroval ako analytik trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka pri sledovaní kvalifikačných súperov SR.



"Pred trénerom Praženicom je obrovská výzva, keďže sa prvýkrát vo svojej kariére posadí ako hlavný tréner na lavičku ligového mužstva v boji o miestenku do európskych pohárov," uvádza oficiálna internetová stránka podbrezovského klubu, ktorá na margo odchodu doterajších trénerov dopĺňa: "Ku kroku ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom A-mužstva Marekom Fabuľom sa odhodlal manažment klubu po nepresvedčivých jarných výsledkoch, keď z ôsmich jarných kôl získal tím len štyri body - za štyri nerozhodné výsledky s hrozivým skóre 6:13. Spolu s Fabuľom končí aj jeho asistent Miroslav Guza. Obom ďakujeme za dobre odvedenú prácu pri mužstve a prajeme v ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov."



"Železiarom" sa na jar nedarí



Štyridsaťjedenročný prešovský rodák Marek Fabuľa (nar. 5. augusta 1975) v minulosti trénoval domovský 1. FC Tatran aj FC VSS Košice, odkiaľ v septembri 2015 prišiel do Podbrezovej. Mužstvu ŽP Šport pomohol k pohodlnej jarnej záchrane v sezóne 2015/2016 (konečné 8. miesto s 37 bodmi, pozn.).



V jesennej časti tohto ligového ročníka 2016/2017 obsadil s tímom 2. miesto s 38 bodmi, po zimnom odstúpení Spartaka Myjava boli Podbrezovčania naďalej v tabuľke "strieborní" s 34 bodmi - mali desaťbodový odstup na žilinského lídra, ale dvojbodový náskok na tretí v poradí ŠK Slovan Bratislava, osembodový náskok na FC Spartak Trnava a až dvanásťbodový na duo MFK Ružomberok - AS Trenčín.



V jarnej časti však "železiari" nenadviazali na výborné jesenné účinkovanie, v ostatných desiatich kolách Fortuna ligy nezabodovali naplno (5 remíz, 5 prehier, skóre 7:16, pozn.), naposledy sa tešili z víťazstva 26. novembra 2016 doma proti FK Senica (2:0) v dueli 17. kola.



Aktuálne po 28. kole figuruje ŽP Šport Podbrezová na 3. mieste (zaručuje účasť v pohárovej Európe 2017/2018) s 38 bodmi - lepším skóre pred AS Trenčín, ďalšie tímy sa však tiež nebezpečne priblížili: piaty MFK Ružomberok má už iba jednobodový odstup, FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava o štyri body menej ako "železiari".



V apríli futbalisti Podbrezovej získali vo Fortuna lige iba jediný bod: v nedeľňajšom súboji 28. kola v Senici proti domácemu FK (1:1), predtým podľahli doma Michalovciam (1:4 - hralo sa 15. 4.), v Trenčíne (0:2 - hralo sa 9. 4.) a v prvý aprílový deň v domácom prostredí Slovanu Bratislava (2:3).



