Pod strechu Steel arény vyvesili repliky dresov osobností košického hokeja

Pred stretnutím 51. kola hokejovej Tipsport ligy 20162017 medzi Košicami a Zvolenom si domáci pripomenuli kvarteto svojich niekdajších vynikajúcich....

KOŠICE 6. marca (WebNoviny.sk) - Pred stretnutím 51. kola hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 medzi Košicami a Zvolenom si domáci pripomenuli kvarteto svojich niekdajších vynikajúcich hráčov - výnimočnej pocty sa dočkali Jiří Holeček, Bedřich Brunclík, Ján Selvek a Igor Liba.



“Takýchto chvíľ v celom živote veľa niet. Toto je okamih, ktorý sa už nebude opakovať. Som nesmierne šťastný, že to zažívam s klubom, ktorý patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku,” povedal počas slávnosti Bedřich Brunclík a rovnako český rodák Jiří Holeček pokračoval: “Veľmi si vážim, že na mňa v Košiciach nezabudli, aj keď tu nežijem. Strávil som tu krásnych desať rokov, na ktoré stále rád spomínam.”.





Pod strechu košickej Steel arény v nedeľu vyvesili repliky dresov s číslami spomenutej štvorice osobností košického hokeja - Holečkovu jednotku, Brunclíkovu sedmičku, Selvekovu trinástku a Libovu päťku.



“V Košiciach to boli krásne hokejové roky. Som rád, že som sa dožil tejto chvíle a ocitol sa medzi legendami. Ďakujem, že tu môžem byť s týmito pánmi,” povedal Ján Selvek. “Je veľká česť, že som sa ocitol medzi legendami hokejových Košíc. Verím, že táto krásna tradícia bude pokračovať,” myslí si Igor Liba.



Medzi oceneným kvartetom mal byť aj Vincent Lukáč, ten však túto poctu odmietol.



„V živote som nepočul, že by vyvesovali naraz päť dresov. Hala v Košiciach stojí 11 rokov, sezónu čo sezónu mal byť hore jeden dres. Nie takto, bez zváženia, že zrazu vyvesia päť dresov a hotovo. Takúto poctu si neželám," vyjadril Vincent Lukáč svoj nesúhlasný postoj s "hromadnou" slávnosťou vyvesenia dresov.



Dvojnásobný majster sveta Lukáč je roky známy kritickými názormi na slovenský a tiež košický hokej. Dlhodobo napríklad tvrdí, že nie je dobré, keď v štruktúrach košického klubu nepracujú bývalí skvelí hráči.



„Jirko Holeček je jedným z hráčov generácie, ktorá stála pri zrode vrcholového hokeja v Košiciach. Ján Selvek priviedol košický tím najskôr ako kapitán pri historickom postupe do najvyššej súťaže v roku 1964 a neskôr pôsobil ako tréner pri prvom federálnom titule majstra Československa. Bedřich Brunclík prišiel do Košíc ako mladý chlapec v juniorskom veku a košickému hokeju zasvätil doslova celý život. Najskôr dve desaťročia ako hráč a následne 30 rokov ako tréner všetkých vekových kategórií. Majster sveta Igor Liba sa na svetových klziskách pričinil o dobré meno nielen Československa ale aj košického klubu, za ktorý hrával,“ povedal prezident HC Košice Juraj Mondík.



, , ,