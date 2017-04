Pod Tatrami sa začínajú MS v hokeji hráčov do 18 rokov, zlato obhajujú Fíni

Slovensko turnaj hostí druhýkrát

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 13. apríla (WebNoviny.sk) - Už vo štvrtok sa pod Tatrami naplno rozbehnú súboje na turnaji elitnej kategórie hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov.Desať najlepších reprezentačných výberov dorastencov bude v Poprade a Spišskej Novej Vsi bojovať o medaily na 19. svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie. Slovensko MS hráčov do 18 rokov hostí druhýkrát v histórii, premiérovo sa takýto turnaj konal v Piešťanoch a Trnave v apríli 2002.Súboje v základnej A-skupine bude hostiť Poprad a okrem domáceho Slovenska sa v nej predstavia výbery Fínska, Kanady, Švajčiarska a Lotyšska. V B-skupine v Spišskej Novej Vsi budú štartovať USA, Švédsko, Rusko, Česko a Bielorusko.Prvá časť turnaja vyvrcholí v utorok 18. apríla, do štvrtkového štvrťfinále postúpia po štyri najúspešnejšie mužstvá z oboch skupín.Vo štvrtok 20. apríla sa začne aj séria o udržanie pre piate družstvá v oboch základných skupinách. Poprad aj Spišská Nová Ves budú hostiť po dve štvrťfinálové zápasy, víkendové semifinále, finále a duel o bronz sa uskutočnia v Poprade.Pred rokom sa MS hráčov do 18 rokov konali v americkom Grand Forks. Zlato tam získali Fíni, striebro Švédi a bronz domáci Američania. Slováci obsadili piatu pozíciu.