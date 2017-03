Podľa Krajniaka by mal prezident Kiska chodiť po Slovensku autom, Blaha ho ironicky navrhol na svätca

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak si myslí, že prezident Andrej Kiska by sa mal, najmä po Slovensku, presúvať autom. Za podlé však považuje, že ho koalícia napadla, keď sa nemôže brániť, pretože je služobne mimo územia Slovenska.



„Je to politický atentát na prezidenta. Je to zbabelé, že to robíte, keď sa nemôže brániť, lebo je v Izraeli,“ vyhlásil Krajniak. Podpredseda SNS Anton Hrnko si zas myslí, že „ak niekto vyrastal v komunistickej rodine, ktorá terorizovala ľudí za to, že chodia do kostola, nebude konať inak,“ povedal s tým, že normálni ľudia chodia do práce päť dní v týždni, nie štyri. (Kiska lieta vo štvrtok do Popradu, kde má následne na piatok pripravený pracovný program – poznámka SITA)..





Bašternákovčina ako delo



Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha poukázal na to, že Kiska je taká čistá duša, že 319-krát letel do Popradu len kvôli pilotom. „Kiska môže byť vyhlásený za svätého. Svätý Andrej, patrón pilotov,“ vyhlásil. Zároveň upozornil, že predseda SaS Richard Sulík, keď bol predseda parlamentu, nezneužil štátnu letku, ale do Salzburgu išiel súkromným lietadlom. „Ak niekto zneužíva letku na cestu za rodinou, je to za čiarou. Ako môžu opoziční kolegovia obhajovať túto bašternákovčinu ako delo,“ pýtal sa Blaha.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) sa spýtala ministra vnútra Roberta Kaliňáka, či požiadal prezidenta, aby využíval letku rezortu. Stranícky kolega Kaliňáka Richard Raši na to uviedol, že Kaliňák o to žiadal, ale nie, aby to využíval na súkromné účely, ale na služobné lety. „Nie je dôvod chodiť na súkromné cesty lietadlom,“ povedal.





Vašečka kritizuje spôsob riešenia



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka upozornil, že Kancelária NR SR nakupuje päť nových áut Škoda Superb za 200-tisíc eur, pričom to nekritizuje. „To, čo kritizujeme nie je to, že prezident prekročil dobré mravy a hospodárnosť, ale spôsob, ako sa to rieši. Prezident nie je na území SR,“ povedal.



Poslanci za Smer-SD požiadali 21. marca ministra vnútra Roberta Kaliňáka o informáciu o využívaní letky ministerstva vnútra (MV) za roky 2015 až 2017. Návrh predložil poslanec za Smer-SD Martin Nemky, ktorý vychádza z medializovaných informácií, že hlava štátu využíva letku na cesty, ktoré nie sú vždy služobné. Nemky žiadal túto informáciu preveriť a tiež vypracovať informáciu o využití letky MV aj ostatnými ústavnými činiteľmi. Poslanci jeho návrh zaradili do programu 14. schôdze parlamentu.



Prezident Andrej Kiska letel podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka medzi Bratislavou a Popradom na vlastnú žiadosť 319-krát. Tieto lety nesúviseli s výkonom jeho funkcie. Ako Kaliňák informoval poslancov, tieto lety stáli 789 525 eur, pričom prezidentská kancelária za ne neplatila. Navyše okrem týchto letov letel Kiska podľa Kaliňáka letkou ministerstva vnútra sedemkrát medzi Košicami a Popradom. Tieto lety tiež nesúviseli s výkonom funkcie. Kiska podľa šéfa rezortu vnútra vládnou letkou absolvoval až 70 percent letov, ktoré nesúviseli s jeho funkciou.



V rokoch 2015-2017 lietadlá letky MV vykonali podľa Kaliňáka 880 letov s ústavnými činiteľmi SR. Z toho prezident letel 454-krát, premiér 183-krát, predseda parlamentu 66-krát a ostatní ústavní činitelia, najmä ministri 178-krát.



