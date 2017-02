Podľa Galka je zbabelé, že sa Fico nezúčastní na odvolávaní

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - To, že sa premiér Robert Fico a poslanci Smeru-SD zúčastnia iba na začiatku mimoriadnej schôdze k odvolávaniu premiéra, ktorá bude 14. februára, je podľa Ľubomíra Galka (SaS) a Borisa Kollára (Sme rodina) zbabelé a ignorantské. Gábor Gál z vládnej strany Most-Híd avizoval, že sa na schôdzi zúčastní, ale v momente, keď v pléne zaznejú vulgarizmy a urážanie, odíde.



Erik Tomáš (Smer-SD) v relácii Slovenskej televízie - RTVS O 5 minút 12 povedal, že oni sa na schôdzi nezúčastnia, pretože majú na práci dôležitejšie veci. Z postu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví odišiel pre túto kauzu Jozef Holjenčík. .



Opozícia je povinná urobiť toto gesto



Podľa Galka je opozícia povinná urobiť toto gesto - zvolať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Fica, pretože premiér podľa neho neodvolal nominantnov, neodvolal ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý podľa Galka nekonal, keď mal konať. "Vieme, aké sú počty, ale sme povinní ľuďom dovysvetliť, čo tu vlastne Robert Fico a ľudia okolo neho páchali počas uplynulých rokov. A ideme dať priestor aj Robertovi Ficovi, aby vysvetlil svoje konanie," povedal Galko s tým, že ak tam Fico nebude, iba dokáže, že je to najzbabelejší premiér v histórii Slovenska.



Ako dodal, keď Iveta Radičová spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere k vláde, sedela v parlamente celú noc. "Robert Fico povedal, že ani poslanci neprídu. To je nonsens, sme parlamentná demokracia, parlament je nadriadený vláde a tu premiér úkoluje poslancov," povedal podpredseda SaS. Galko zároveň v relácii vyhlásil, že strana Smer klesá a postupne skončí, pribúdajú politické mŕtvoly ako minister vnútra Robert Kaliňák. Bez ohľadu na to, či Smer skončí o rok alebo po ďalších voľbách, SaS bude pripravená zostaviť vládu, dodal Galko.



Podľa poslanca NR SR a poradcu premiéra Erika Tomáša premiér urobil všetko, čo mal urobiť, a tvrdí, že nezlyhali ani štátni nominanti. "Keď si odmyslíme opozičný balast, tak v tejto téme sa odhalia iba fakty. To je, že ceny energií určuje regulačný úrad, ktorý je podľa zákona nezávislý," povedal Tomáš. Priznal ale, že sa otvorene hlásia k tlaku na úrad, aby vrátil ceny energii na rok 2016. "Veď je predsa známe, že predseda ÚRSO Jozef Holjenčík odstúpil po rozhovore s premiérom," pokračoval Tomáš.



Premiér Fico podľa Tomáša nezlyhal



Premiér Fico podľa Tomáša nezlyhal, začal riešiť problém hneď, ako sa o ňom dozvedel. Zároveň vyzval ľudí, aby pôvodné faktúry neplatili. Tí, ktorí ich už uhradili, ale podľa neho neprídu ani o euro, započíta sa im to do záverečného zúčtovania. Podľa poslanca a poradcu Fica je typickou črtou dnešnej opozície kydať špinu. Na margo preferencií Smeru uviedol, že od volieb sú stabilné a opozícia sa iba strápňuje, ak ide odvolávať niekoho, kto vyriešil problém. Trvá na tom, že dnešná vláda nemá alterantívu.



Boris Kollár povedal, že má rozhodne zmysel zvolať mimoriadnu schôdzu o vyslovení dôvery premiérovi. Ako dodal, na jednej strane je rád, že ľudia pocítili systém okrádania. "Pokiaľ sme sa bavili len o CT-čkách, sifónoch, tak z cudzieho krv netečie, ale teraz mohli ľudia pocítiť na vlastnej koži, ako ich štát dokáže okradnúť," povedal Kollár. Za svoj klub prisľúbil, že od nich nebude nikto na schôdzi používať vulgarizmy.



Podľa Gábora Gála je dôležité, že problém vláda riešila. Kritizovať je podľa neho ľahké, pričom vyzval oponentov, aby ponúkli riešenia. Myslí si, že pre odvolávanie musia byť vážne dôvody. Opozícia podľa neho súťaží medzi sebou, kto bude vulgárnejší, kto prinesie senzačné obvinenia. "Čo bude výsledkom pre občana? Zas tu bude atmosféra, ktorá nikomu nepomôže," dodal Gál. Pokiaľ ide o koaličnú krízu, podľa poslanca sa na začiatku zvolila zlá komunikácia. Na začiatku stredajšej koaličnej rady si ale všetko vysvetlili a potom "bola veľmi konštruktívna atmosféra".