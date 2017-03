Pochovali speváka Georgea Michaela, detaily nezverejnili

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Rodina a blízki priatelia pochovali anglického speváka Georgea Michaela, ktorý zomrel vlani 25. decembra vo veku 53 rokov. Americkému týždenníku People potvrdil informáciu hovorca zosnulého interpreta.



"Môžeme potvrdiť, že dnes sa konal pohreb zosnulého speváka Georgea Michaela. Rodina a blízki priatelia sa stretli na malom súkromnom pohrebe, aby sa rozlúčili s ich milovaným synom, bratom a kamarátom. Rodina Georgea Michaela by sa rada poďakovala jeho fanúšikom po celom svete za správy plné lásky a podpory," uviedol hovorca a dodal, že rodina si neželá, aby ju obťažovali médiá. Žiadne ďalšie detaily neplánujú zverejniť. Nemenovaný zdroj spomínanému magazínu potvrdil, že interpreta pochovali na Highgate Cemetery v Londýne vedľa jeho matky Lesley, ktorú tam uložili na večný odpočinok pred 20 rokmi..



vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne. V roku 1981 založil spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým hitmi Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go. V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom vydal štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živú nahrávku Symphonica (2014).



Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov. Medzi jeho najúspešnejšie single patria skladby ako napríklad Faith, Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Dont Let The Sun Go Down On Me (feat. Elton John), Somebody To Love (feat. Queen), Jesus To A Child alebo Fastlove. Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards či tri American Music Awards.



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.