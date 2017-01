Počet úmrtí na slovenských cestách za rok mierne poklesol

Smrteľné dopravné nehody si v roku 2016 vyžiadali podľa policajných štatistík 242 obetí. Ako dnes na tlačovej besede informoval minister vnútra....

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Smrteľné dopravné nehody si v roku 2016 vyžiadali podľa policajných štatistík 242 obetí. Ako dnes na tlačovej besede informoval minister vnútra Robert Kaliňák, predstavuje to 12-percentný pokles oproti roku 2015, keď na cestách zahynulo 274 osôb.



Zároveň sa na cestách v uplynulom roku ťažko zranilo 1 302 osôb. Minister zdôraznil, že ide o druhý najnižší počet smrteľných nehôd od začiatku vedenia štatistík v roku 1966. Najlepším rokom bol rok 2013, keď zahynulo 223 osôb.



Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrí podľa Kaliňáka porušenie povinností vodiča, konkrétne nevenovanie sa šoférovaniu. "Nejde pritom len o telefonovanie, ale najmä o písanie SMS-iek," upozornil minister. Na druhom mieste je neprimeraná rýchlosť a na treťom neprimeraný spôsob jazdy. Z usmrtených osôb bolo podľa Kaliňáka 188 mužov a 54 žien. Celkovo sa v uplynulom roku na našich cestách stalo 13 507 dopravných nehôd, čo je o 40 menej ako v roku 2015.



Spolu 1 481 nehôd bolo zavinených prítomnosťou alkoholu. Minister zdôraznil, že policajtom sa bezpečnosť na cestách darilo zvyšovať aj napriek tomu, že uplynulý rok priniesol viacero bezpečnostných výziev. "V prvom rade slovenské predsedníctvo, teroristická hrozba v Európe, pokračujúca migračná kríza. Policajti to zvládli na výbornú," dodal Kaliňák s tým, že do budúcnosti má polícia ambíciu dopravno-bezpečnostné štatistiky naďalej zlepšovať.