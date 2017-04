Počet pasažierov Ryanairu sa v marci zvýšil o 10 percent

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair v marci prepravila 9,4 mil. pasažierov. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, kedy prepravila 8,5 mil. cestujúcich, to bol rast o 10 percent. Obsadenosť lietadiel firmy Ryanair sa v marci medziročne nezmenila a zostala na úrovni 94 percent. Spoločnosť o tom informovala v utorok na svojej internetovej stránke. Generálny riaditeľ spoločnosti Kenny Jacobs uviedol, že počet pasažierov sa zvýšil a obsadenosť lietadiel sa nezmenila napriek tomu, že veľkonočné sviatky tohto roku nepripadli na marec. Prepravu okrem toho podľa riaditeľa firmy Ryanair v marci ovplyvnilo zrušenie viac ako 530 letov v dôsledku opakovaných štrajkov leteckých dispečerov, čo znížilo počet pasažierov o približne 100 tisíc. .

