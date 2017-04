Počet pôrodov stúpol, najviac ich bolo v Prešovskom kraji

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - V roku 2015 evidovali ústavné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike 55 112 pôrodov, z toho 20 610 bolo pôrodov prvorodičiek.



Celkový počet pôrodov v porovnaní s rokom 2014 vzrástol o 528, počet pôrodov prvorodičiek o 712. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnených v publikácii Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015..



"V porovnaní s minulými rokmi klesá počet pôrodov u 20 až 24-ročných žien a zvyšuje sa počet pôrodov u žien nad 35 rokov. Najviac pôrodov bolo evidovaných vo vekovej kategórii 30 až 34-ročných žien (17 018 pôrodov) a 25 až 29-ročných žien (16 526 pôrodov)," uviedlo NCZI.



Stúpol počet starších rodičiek



Oproti roku 2006 narástol počet pôrodov u žien nad 35 rokov viac ako dvojnásobne. Vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov bolo zaznamenaných 7 895 pôrodov (3 704 pôrodov v roku 2006) a u 40 až 44-ročných žien to bolo 1 387 pôrodov (650 pôrodov v roku 2006).



Najvyšší absolútny počet pôrodov bol v Prešovskom kraji (9532 pôrodov), Košickom kraji (8606) a Bratislavskom kraji (7755). V prepočte na tisíc žien v reprodukčnom veku bol však počet pôrodov najvyšší v Bratislavskom kraji (50,2 pôrodu na tisíc žien v reprodukčnom veku).



Spontánnych pôrodov bolo zaznamenaných 66,6 %, operačné pôrody cisárskym rezom sa urobili v 30,5 % prípadoch. Frekvencia spontánnych pôrodov klesá podľa NCZI s vekom rodičky.



Ženy vo veku 15 až 17 rokov rodili spontánne v 78,1 % prípadoch, operačný pôrod bol vykonaný v 21 % prípadov. U žien vo veku 30 až 34 rokov to bolo 64,5 % spontánnych pôrodov a 34,7 % operačných a u 45 až 49-ročných rodičiek operačný pôrod (51,4 %) prevýšil pôrod spontánny (45,9 %).



Narodilo sa 55 615 živých detí



V roku 2015 sa narodilo 55 615 živých detí (z toho 51,6 % chlapcov), čo je o 528 detí viac ako v roku 2014. Predčasne narodených detí (do 37. gestačného týždňa) bolo 3893.



Živých detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2500 gramov sa narodilo 4267 (7,7 %), z toho 197 (0,4 %) malo extrémne nízku hmotnosť do 1000 gramov.



Až 92,2 % detí bolo po prepustení domov vyživovaných materským mliekom. Najvyšší počet takýchto detí bol v Trenčianskom (96 %), Nitrianskom (94,6 %) a Žilinskom kraji (94,5 %). Umelou výživou (samostatne alebo spolu s materským mliekom) bolo kŕmených 26,5 % detí.