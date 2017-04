Počet obetí výbuchu americkej superbomby sa zvýšil

KÁBUL 15. apríla (WebNoviny.sk) - Najmenej 94 militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zahynulo pri výbuchu najsilnejšej americkej nejadrovej bomby, ktorú USA po prvý raz použili vo štvrtok.



. Medzi mŕtvymi sú aj štyria kľúčoví velitelia, informovali dnes miestni predstavitelia. Provinčná vláda ešte , v sobotu tento počet zvýšila, poznamenala agentúra DPA..





Podľa provinčnej vlády si výbuch takmer desať ton vážiacej bomby nevyžiadal civilné obete. Ľudí žijúcich v oblasti totiž pred útokom evakuovali afganskí vojaci.



Podľa piatkového vyjadrenia afganského ministerstva obrany výbuch bomby zničil 300 metrov dlhý tunel spolu s množstvom ľahkých a ťažkých zbraní i munície - išlo o dôležité veliteľské stanovište IS.



Americké lietadlo zhodilo bombu GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast bomb - MOAB) v provincii Nangarhár v rámci pokračujúceho úsilia o porážku IS v Afganistane, uviedol Pentagón po nálete. Útok bol podľa neho vedený tak, aby sa minimalizovalo ohrozenie pre Afgancov a americké sily operujúce v oblasti.



Použitá bomba je známa ako "matka všetkých bômb".