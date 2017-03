Počet dolárových miliardárov vo svete stúpol

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Počet dolárových miliardárov vo svete minulý rok narástol o 69 na 2 257. Ich celkové bohatstvo sa zvýšilo o 16 % na 8 biliónov USD, čo predstavuje približne 95-násosobok veľkosti slovenskej ekonomiky. Vyplýva to z prieskumu Hurun Global Rich List 2017, o ktorom informovala J&T Banka.



Za ostatných päť rokov narástol celkový počet miliardárov o 55 %. Najviac dolárových miliardárov žije v Ázii, a to viac ako tisíc. Najmenej ich je v Afrike a Oceánii. V Európe ich je 486. V rámci stredoeurópskeho regiónu Slovensko podľa výsledkov prieskumu nemalo v minulom roku žiadneho dolárového miliardára, podobne ako Maďarsko. Poľsko ich má troch a Česká republika štyroch..



Najbohatším človekom na svete ostal Američan Bill Gates s majetkom 81 miliárd USD s medziročným rastom bohatstva o jedno percento. Druhým najbohatším je Warren Buffett so sumou 78 miliárd USD. Jeho majetok narástol za rok o 15 %. Svetovou trojkou je zakladateľ on-line obchodu Amazon Jeff Bezos so 72 miliardami USD, ktorého majetok narástol za rok o vyše jednu tretinu.