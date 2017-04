Počet Slovákov, ktorí využívajú hypoteky pre mladých, stále rastie

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Počet Slovákov, ktorí využívajú štátny príspevok k hypotekárnemu úveru pre mladých, kontinuálne rastie. V decembri podľa údajov rezortu dopravy poberalo štátny príspevok pre mladých takmer 72 tisíc ľudí. Ich počet medziročne vzrástol o 11,2 % a za posledných päť rokov sa viac ako zdvojnásobil. Celková suma uplatnených štátnych príspevkov pre mladých v roku 2016 dosiahla viac ako 29,4 mil. eur. V roku 2015 to bola suma 26,9 mil. eur.



Nárast záujmu sa podľa vyjadrení Slovenskej sporiteľne očakáva aj počas nasledujúcich troch mesiacov. Vtedy budú tieto úvery vďaka vyššej príjmovej hranici dostupné väčšiemu počtu záujemcov. Príjmová hranica totiž stúpne o vyše 130 eur na 1 287 eur v prípade jednotlivcov a o vyše 260 eur na 2 574 eur v prípade dvojíc..



Hranica príjmu sa aktualizuje každý štvrťrok a najvyššie hodnoty dosahuje každoročne počas mesiacov apríl až jún. “Príjmová hranica sa totiž vypočítava z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za dva štvrťroky dozadu. V druhom štvrťroku tak vychádza z údajov za posledný štvrťrok predchádzajúceho roku, kde priemernú mzdu zvyšujú koncoročné odmeny či trináste platy,” povedala Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne. V treťom štvrťroku by mal príjmový strop opäť klesnúť, podľa odhadov zhruba na 1 160 eur.



“Pri maximálnej 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov sa dá vďaka zvýhodneniu usporiť mesačne aj viac ako 30 eur, čo za päť rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 1 800 eur,” uviedla vedúca oddelenia úverov vo VÚB banke Angelika Farkašová. Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých podľa nej aj odklad splátky istiny alebo zníženie mesačných splátok počas troch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou hypotéky pre mladých podľa Farkašovej je aj to, že klient môže kedykoľvek počas prvých piatich rokov realizovať mimoriadnu splátku úveru v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.