Počas rýchlostného porušilo pravidlá vyše 1000 vodičov, naponáhlo mali viac muži

Počas akcie Rýchlostný maratón 2017 odhalila polícia každú hodinu 45 vodičov, ktorí prekročili stanovené rýchlosti. Ako ďalej agentúru SITA....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Počas akcie Rýchlostný maratón 2017 odhalila polícia každú hodinu 45 vodičov, ktorí prekročili stanovené rýchlosti. Ako ďalej agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Denisa Baloghová, celkovo ide o takmer 1 100 vodičov, z toho 142 žien a 956 mužov.



Na cestách v obciach to bolo tisíc priestupkov, mimo obce 84 priestupkov, na diaľniciach a rýchlostných cestách 41 priestupkov. Najviac mali naponáhlo vodiči od 6:00 do 18:00, v nočných hodinách ich bolo približne o polovicu menej, a "najrýchlejšími" boli v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji..



Vodiči, ktorí najviac prekročili povolenú rýchlosť, boli v Trenčianskom kraji na trase Bzince Pod Javorinou - Hrušové, kde vodič prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť 90 kilometrov za hodinu o 45 kilometrov za hodinu, jazdil teda rýchlosťou 135 kilometrov za hodinu. Ďalej to bolo v Nitrianskom kraji, kde vodič v obci Ivanka pri Nitre prekročil najvyššia dovolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu o 54 kilometrov za hodinu. V Košickom kraji vodič v obci Zemplínska Široká prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť 50 kilometrov za hodinu o 56 kilometrov za hodinu.



Rýchlostný maratón 2017 trval 24 hodín od stredy 19. apríla do štvrtka 20. apríla a mal dopravno-preventívny charakter. Na 386 miestach určených verejnosťou meralo rýchlosť viac ako 400 policajtov.



, ,