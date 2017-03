Počas 15 sviatkov už nenakúpite, obchody budú zatvorené celý deň

Obchody budú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24.....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Obchody budú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v utorok schválil parlament. Novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. V súčasnosti sú pritom obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.





Podľa pôvodného návrhu novely pracovného kódexu mali byť obchody otvorené vo Veľkonočný pondelok od 14:00. Parlament však schválil pozmeňujúci návrh skupiny poslancov zo strany Smer-SD, podľa ktorého bude maloobchodný predaj zakázaný celý Veľkonočný pondelok. Podľa poslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu pozmeňujúci návrh vzišiel z kompromisu medzi zamestnávateľmi aj odborármi, podľa ktorých by bol predaj po 14:00 komplikovaný najmä z logistických dôvodov..



Zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov sa nebude vzťahovať na predaj kvetov počas troch dní v roku. Poslanci za Smer-SD Marián Kéry, Ján Podmanický a Vladimír Matejička totiž presadili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude predaj kvetov možný 8. mája, 1. septembra a 1. novembra. Kéry tento návrh odôvodnil tým, že druhá májová nedeľa sa slávi ako Deň matiek a môže sa sláviť v blízkosti práve dátumu 8. mája. Podľa Kéryho zas 1. septembra by mal byť predaj kvetov povolený, pretože býva dobrým zvykom, že žiaci dávajú na úvod školského roka učiteľkám kvety. Tento návrh teda má umožniť rodičom žiakov určitý komfort. Napokon predaj kvetov bude povolený aj 1. novembra, keď ľudia kupujú kvety, aby nimi vyzdobili hroby.





Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov budú mať aj naďalej čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov.



Národná rada SR schválila aj návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne (SP) na obdobie rokov 2017 až 2022. Hlavnými cieľmi SP na uvedené obdobie sú zvyšovanie kvality zákonom zverených činností, optimalizácia procesov a efektívne hospodárenie. Poisťovňa sa chce aktívne zapojiť do zámeru hodnotenia verejných výdavkov. "Ambíciou Sociálnej poisťovne je skvalitňovať poskytované služby verejnosti, optimalizovať procesy a zefektívňovať náklady na fungovanie inštitúcie," uviedla poisťovňa. Počty svojich zamestnancov v jednotlivých agendách má poisťovňa plánovať v súlade s náročnosťou agendy súvisiacou s častými zmenami zákona o sociálnom poistení a s rozsahom jej činností vzhľadom na strategické zámery vlády.