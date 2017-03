Pobaltiu nehrozí bezprostredný útok Ruska, tvrdí šéf NATO

KODAŇ 17. marca (WebNoviny.sk) - Členským krajinám NATO v Pobaltí nehrozí bezprostredné riziko konvenčného vojenského útoku zo strany Ruska. Počas návštevy Dánska to v piatok vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg.



Krajiny NATO sú podľa neho znepokojené z niektorých krokov Ruska a z jeho možných budúcich zámerov, ale celú situáciu podľa neho nemožno "dramatizovať"..





Členské štáty sa podľa Stoltenberga dlhodobo obávajú predovšetkým teroristických a kybernetických útokov. Nič však nenaznačuje tomu, že by existovala bezprostredná hrozba "konvenčného vojenského útoku voči krajine NATO, dokonca ani voči pobaltským štátom", vyhlásil Stoltenberg.



Ruská anexia Krymu a destabilizácia východnej Ukrajiny vyvolali obavy, že by sa Moskva mohla pokúsiť uplatniť podobný scenár aj v prípade Estónska, Litvy a Lotyšska, bývalých sovietskych republík, ktoré sú členmi NATO. Aliancia v tejto súvislosti posilňuje svoju vojenskú prítomnosť v krajinách na svojom východnom krídle.



