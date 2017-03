Po zrušení Obamacare pribudnú milióny občanov bez zdravotného poistenia

Zámer amerických republikánov zrušiť zdravotnícku reformu demokratického prezidenta Baracka Obamu spôsobí, že v nasledujúcom desaťročí pribudnú....

WASHINGTON 18. marca (WebNoviny.sk) - Zámer amerických republikánov zrušiť zdravotnícku reformu demokratického prezidenta Baracka Obamu spôsobí, že v nasledujúcom desaťročí pribudnú milióny občanov bez zdravotného poistenia. Túto prognózu zverejnil nezávislý Rozpočtový úrad amerického Kongresu (CBO).



Ak by sa zrušila podstatná časť federálneho zákona Patient Protection and Affordable Care Act z roku 2010, známejšieho ako "Obamacare", počet nepoistených občanov sa len v budúcom roku podľa CBO zvýši o približne 14 miliónov..



Do roku 2026 by bolo bez poistenia v porovnaní so súčasným stavom ďalších 24 miliónov Američanov celkovo by ich počet dosiahol 52 miliónov. Keby platil Obamacare, nepoistených by bolo o desať rokov 28 miliónov ľudí.



Dva populárne prvky Obamacare



Na štátny rozpočet by však plánovaná reforma republikánov mala pozitívny vplyv. Celkový schodok rozpočtu v nasledujúcich desiatich rokoch by bol v prípade jej schválenia nižší o 337 miliárd dolárov (316 miliárd eur) ako v prípade platnosti Obamacare.



Republikáni predložili 7. marca v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu dlho očakávaný návrh zákona o zrušení Obamacare a jeho nahradení novým systémom.





Jadro reformy predpokladá zrušenie povinného poistenia, ktoré má nahradiť dobrovoľné to by malo byť zvýhodnené daňovými úľavami od 2000 do 14 000 dolárov ročne v závislosti od veku. Súčasne budú krátené priame štátne dotácie.



Návrh zákona zachováva dva populárne prvky Obamacare: poisťovne by mali naďalej prijímať ľudí bez ohľadu na ich anamnézu a zachovaná tiež zostane možnosť pre mladých ľudí, aby mohli byť do veku 26 rokov chránení poistením rodičov.



Price s prognózou nesúhlasí



Nový model má opäť vrátiť viac do hry voľný trh, od ktorého si republikáni sľubujú celkové zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Keďže Obamacare je spojená s vysokými nákladmi, tento rok sa predpokladá značný nárast poistného.



Minister zdravotníctva Tom Price s prognózou CBO nesúhlasí. Podľa vlastných slov neverí, že by sa ľudia dobrovoľne vzdali programu Medicaid (Medical Assistance) financovaného paritne jednotlivými federálnymi štátmi a federálnou vládou, ktorý poskytuje osobám s nízkymi príjmami, deťom, starším ľuďom a osobám so zdravotným postihnutím niečo ako primárnu starostlivosť. Rozpočtový úrad zabúda na to, že nový systém ponúka väčší výber, tvrdí Price.



Zrušenie Obamacare bol jeden z predvolebných sľubov terajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Návrh zákona na zrušenie Obamacare však nemá jednoznačnú podporu ani medzi samotnými republikánmi. Najväčšou prekážkou je Senát, kde majú republikáni len tesnú väčšinu (52:48). Opoziční demokrati už avizovali, že budú klásť tuhý odpor.



