Po tragickej nehode mladých študentov za obcou Lúčka obvinili podnapitého vodiča

BRATISLAVA/SABINOV 3. apríla (WebNoviny.sk) - Po víkendovej tragickej nehode terénneho auta pri Lipanoch v Sabinovskom okrese, pri ktorej prišli o život traja študenti, padlo obvinenie. Osemnásťročného vodiča obvinili zo zločinu usmrtenia a ublíženia na zdraví.





Ako agentúru SITA informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. Spisový materiál bol predložený prokurátorovi a mladík bol umiestnený do cely policajného zaistenia v Prešove.



Tragédia sa stala v sobotu v noci v chatovej oblasti za obcou Lúčka. Vozidlo Suzuki JLX sa na poľnej ceste viackrát prevrátilo a zostalo stáť na kolesách vedľa cesty.



O život prišli dvaja chlapci vo veku 17 a 18 rokov a jedno 17-ročné dievča. Zranilo sa aj ďalších päť spolujazdcov vo veku od 17 do 19 rokov. Mladý vodič, ktorému namerali 0,42 promile alkoholu vyviazol bez vážnejších zranení. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.