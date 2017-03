Po reprezentačnej prestávke som späť, vraví zranený Duda

BERLÍN 14. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant v službách Herthy Berlín Ondrej Duda by mal pre zranenie stehenného svalu pauzovať približne dva týždne.



"Som po vyšetrení. Po reprezentačnej prestávke som späť v normálnom tréningu," uviedol 22-ročný stredopoliar prostredníctvom svojej oficiálnej facebookovej prezentácie. Sninsky rodák pre zranenie nefiguruje v nominácii trénera A-tímu SR Jána Kozáka na blížiaci sa zápas na Malte (26. marca o 20.45 h) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska..



Dudu, ktorý vlani v lete prišiel do Berlína z Legie Varšava za 4,5 milióna EUR, počas ostatných mesiacov sužovalo zranenie kolena vo februári naskočil do kolotoča súťažných stretnutí. Kreatívny ofenzívny záložník má za sebou úvodné dve ligové vystúpenia v drese Herthy.