Po dvoch víťazstvách v Dánsku čakajú slovenských hokejistov súboje proti Švajčiarom

TRENČÍN 13. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu po dvoch víťazných dueloch v Odense a Aalborgu nad domácim Dánskom čakajú tentoraz v domácom prostredí dve prípravné stretnutia proti výberu Švajčiarska. Vo štvrtok 13. apríla sa zápas uskutoční v Trenčíne, o dva dni neskôr si obaja súperi zmerajú sily v Žiline.





V oboch prípadoch sa zápasy začnú o 17.00 h. Po dvoch dueloch proti Švajčiarsku absolvuje tím SR ďalšie dve opäť doma proti Fínsku. Generálkou na MS budú pre zverencov trénera Zdena Cígera dve stretnutie v Hamare proti domácemu Nórsku 28. a 29. apríla..





V aktuálnej sezóne sa obaja súperi stretli už dvakrát. V novembri na Nemeckom pohári v Augsburgu triumfovali Slováci 4:1, vo februári na Slovakia Cupe v Nitre zvíťazili Švajčiari 4:3.



Vo štvrtok v Trenčíne sa uskutoční už 67. vzájomné meranie síl reprezentačných výberov Slovenska a Švajčiarska. Bilancia zatiaľ hovorí v prospech "krajiny helvétskeho kríža", ktorá má na svojom konte 30 triumfov. Slovenský tím si zatiaľ pripísal 28 výhier a 8 duelov sa skončilo nerozhodne.



Cíger pomaly skladá tím



Tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger je rád, že má ďalšiu šancu na to, aby si vyskúšal jednotlivých hráčov a pomaly si skladal tím na májové majstrovstvá sveta.





"Najradšej by som bol, keby sme už mali mužstvo, ktoré sa bude približovať k tomu na MS. Tých zápasov už nie je tak veľa, už ich je len šesť. Môžeme si skúšať rôzne veci, čo sa týka systému, presilovky a oslabenia. Ešte nevieme zložiť útoky, aj keď máme nejaké mená vytypované. Ťažko sa to skladá a nacvičuje. Bol by som najradšej, keby čo najviac hráčov bolo spolu a vyskúšali si isté veci. Snažíme sa skladať nejaké ofenzívne dvojičky, ale ešte je to náročné. Musím čakať do poslednej chvíle. Mám nejakú predstavu, ale to nebudem ešte otvárať. Dôležité bude, aby všetci boli zdraví," povedal Zdeno Cíger pred zápasmi proti Švajčiarsku.



Na otázku, či rovnako ako v Dánsku odchytá obe stretnutia Július Hudáček, odpovedal: "To ešte neviem povedať. V Dánsku sa nám osvedčilo, že absolvoval obe stretnutia. Brankári asi tiež potrebujú mať viac zápasov, aby cítili tú svoju pohodu. Budeme to ešte konzultovať s trénerom brankárov aj s gólmanmi."



Úspešný výsledok dodáva energiu



Brankár Július Hudáček vie, že na Slovákov v aktuálnom týždni čaká iný herný štýl v porovnaní s minulotýždňovými zápasmi v Dánsku.



"Dáni hrajú klasický severský štýl, Švajčiari zase svoj typický brániaci štýl, podobne ako Nemci. Bude to iný hokej, ale my máme svoju kvalitu a musíme hrať to, čo chceme my. Budeme hrať doma pred plnými hľadiskami v Trenčíne a Žiline, takže to nám má pomôcť. Vieme hrať kombinačný nátlakový hokej a ten musíme predvádzať," prezradil 28-ročný Spišiak, ktorý na klubovej úrovni chytal v tejto sezóne vo švédskom Örebre.





V príprave na MS síce nie je až také dôležité víťaziť, každý úspešný výsledok však hráčom dodáva energiu. Z tohto pohľadu preto zápasy v Dánsku slovenskému mužstvu pomohli.



"Stále lepšie vyhrať ako prehrať. Na jednej strane ešte nejde o výsledky, ale po triumfe sa človek cíti lepšie, až tak necíti únavu. Do tréningu ide s väčšou chuťou. Keď prídu víťazstvá, je to pekná odmena. Nehráme za žiadne peniaze, výhry sú pre nás najlepšia odmena a dobrý pocit," dodal Július Hudáček.



Hovorkova pauza v reprezentácii



V utorok na zraze v Žiline sa k slovenskej reprezentácii pridal aj skúsený obranca Dominik Graňák , ktorý bojuje už o svoje dvanáste MS. Proti Švajčiarom už odohral mnoho zápasov.



"Švajčiarsko je veľmi disciplinovaný, húževnatý a dobre korčuľujúci súper. Odkedy som v reprezentácii, tak Švajčiari veľmi štýl nezmenili. Možno sú o trochu rýchlejší. Je to kvalitný súper, dobrá previerka pred majstrovstvami sveta," povedal Dominik Graňák .





Spolu s ním sa k tímu SR v utorok pripojil aj útočník Žiliny Marek Hovorka, aktuálne najproduktívnejší hráč Tipsport ligy.



Zaspomínal si aj na svoj posledný duel v reprezentácii. "Naposledy som hral v národnom tíme v decembri 2013 vo Švajčiarsku. Takže mám za sebou dosť dlhú pauzu. Nad reprezentáciou som rozmýšľal aj medzitým, ale mal som tam napríklad slabší úsek v Česku," povedal.



Vo dvoch zápasoch v Dánsku si útočník Andrej Kudrna pripísal jeden gól. "Všetci poznáme švajčiarsky hokej. Švajčiari sú výborní hráči, na tejto scéne už nie sú slabší súperi. Do každého zápasu musíme ísť na sto percent," povedal.



