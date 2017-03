Po dostavbe novej nemocnice by mali väčšiu časť Kramárov zavrieť

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Po dokončení novej bratislavskej nemocnice by väčšia časť Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch mala skončiť. Po stredajšom rokovaní vlády to novinárom povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.



Počíta sa s tým, že drvivá väčšina budov by sa mala stať prebytočným majetkom, ktorý by mal smerovať na predaj. Ďalšiu časť by mali pričleniť k vedľa stojacej Detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre rodičov, či chirurgický pavilón..



UNB v Ružinove by mali zrekonštruovať a nová nemocnica by mala vzniknúť dostavbou alebo novou stavbou na Rázsochách. "Tieto dve nemocnice by mali byť základnými piliermi UNB," vysvetlil Drucker.



Nemocnica na Rázsochách by sa mala venovať napríklad transplantáciám, vede a výskumu. Podľa Druckera bude vznik novej nemocnice súvisieť so zmenou konceptu zdravotníckeho vzdelávania v Bratislave.