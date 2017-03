Po Hossovi je Chára ďalším kandidátom spomedzi Slovákov v NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona

Po útočníkovi Mariánovi Hossovi je obranca Zdeno Chára ďalším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona....

BOSTON 29. marca (WebNoviny.sk) - Po útočníkovi Mariánovi Hossovi je obranca Zdeno Chára ďalším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017. Každoročne ju udelia hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju.





Každý z tridsiatich tímov ligy má v úvode celého procesu jedného adepta, z nich neskôr vzíde trio finalistov a v druhej polovici júna celkový víťaz. Túto cenu môže hráč získať iba raz v kariére. Udeľuje sa od sezóny 1968/1969 na počesť bývalého hráča Billa Mastertona. Chára je nominantom Bostonu, Hossa zastupuje Chicago. Bill Masterton Memorial Trophy ešte nikdy nezískal Slovák, na konci minulej sezóny bol jej laureátom český hokejový kmeť Jaromír Jágr..





Štyridsaťročný kapitán Bruins Chára je štvrtým najstarším hráčom v súčasnej NHL po Jágrovi, Shanovi Doanovi a Mattovi Cullenovi, ale aj v tomto pokročilom veku zvláda na ľade pravidelne vyše dvadsaťminútové porcie. V utorok ako v poradí jedenásty Slovák dosiahol svoj šesťstý bod v súťaži, v ktorej odohral 1344 zápasov. Rodák z Trenčína nazbieral 29 bodov v drese New York Islanders, 146 ako hráč Ottawy Senators a zvyšných 425 vo farbách Bostonu, kde pôsobí od leta 2006.



"Znamená to pre mňa veľa. Samozrejme, je to pocta ocitnúť sa medzi nominovanými. Som hrdý, že môžem byť súčasťou tejto ligy a tohto športu. Robí to z vás lepšieho človeka aj hokejistu. Užívam si chvíle s tímom a spoluhráčmi. Som vďačný, že môžem byť v tejto pozícii a stále bojovať na vysokej úrovni. Snažím sa zlepšovať každým dňom. Všetci z nás túžia po dlhej a úspešnej kariére. Keď som prichádzal do ligy, nepredpokladal som, že v nej budem pôsobiť tak dlho. Keď ju však raz okúsite, začne vám chutiť stále viac a viac. Absolútne to tu milujem, od prvého dňa až dodnes," skonštatoval pred médiami Zdeno Chára, držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL z roku 2009 a s Bostonom víťaz Stanleyho pohára 2011.