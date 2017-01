Poľský minister je terčom posmechu, vymyslel si nový štát

VARŠAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Terčom množstva posmešných poznámok sa na sociálnych sieťach stal poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski. Vyslúžil si ich tvrdením, že sa počas svojej nedávnej cesty do USA stretol okrem iného aj s predstaviteľom krajiny "San Escobar".



Waszczykowski bol tento týždeň na pracovnej ceste v New Yorku, kde loboval za to, aby Poľsko získalo v rokoch 2018-19 kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Novinárom ešte v utorok povedal, že absolvoval stretnutia s predstaviteľmi takmer 20 krajín, a to "po prvýkrát v histórii (poľskej) diplomacie" vrátane karibských štátov. Následne priblížil, že sa stretol "napríklad s predstaviteľmi takých krajín ako Belize či San Escobar".



Nijaký štát z názvom San Escobar samozrejme neexistuje. Waszczykowskému sa podľa jeho hovorkyne Joanna Wajdovej jednoducho len pošmykol jazyk a v skutočnosti chcel zmieniť ostrovný štát Svätý Krištof a Nevis (v španielčine San Cristóbal y Nieves). "Po 22 hodinách v lietadle... sa vám predsa môže pošmyknúť jazyk," dodal na svoju obranu samotný Waszczykowski.



Ani táto reakcia však už nezastavila najrôznejšie vtipy, ktoré sa na sociálnych sieťach a najmä na Twitteri šírili na adresu ministra pod hashtagom #SanEscobar. Užívatelia pritom vymysleli ako vlajku, tak aj správy z neexistujúcej krajiny. V jednom z príspevkov na Twitteri sa napríklad píše, že San Escobar "plne podporuje kandidatúru Poľska do Bezpečnostnej rady OSN".