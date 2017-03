Poľský horolezec zahynul v Tatrách, neprežil 150-metrový pád

Mladý, 21- ročný poľský horolezec neprežil pád zo skaly. V piatok, 3. marca vo večerných hodinách horských záchranárov informovala priateľka....

VYSOKÉ TATRY 4. marca (WebNoviny.sk) - Mladý, 21- ročný poľský horolezec neprežil pád zo skaly. V piatok, 3. marca vo večerných hodinách horských záchranárov informovala priateľka jedného z horolezcov, ktorá sa nachádzala doma v Poľsku, že dostala od priateľa SMS správu o páde jeho kolegu.



Ako informujú záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej internetovej stránke, v SMS správe bolo napísané, že kolegu, ktorý spadol nevidia, a že potrebujú pomoc. Na telefónne čísla horolezcov sa nedalo dovolať, nakoľko v danej oblasti bol slabý signál..



„Po ďalšom zisťovaní polohy sa horskí záchranári dozvedeli, že horolezec spadol v masíve Prostredného hrotu z Dubkého lávky do Malej Studenej doliny vo Vysokých Tatrách. Na pomoc mu odišla skupina záchranárov HZS zo Starého Smokovca a zároveň na miesto smeroval aj chatár z Téryho chaty, ktorý je dobrovoľným záchranárom HZS,“ uvádzajú záchranári s tým, že chatár našiel spadnutého horolezca pod stenou Prostredného hrotu, ktorou vedie Dubkeho lávka, bez známok života.



„Horolezec spadol približne z výšky 150 metrov na skaly. Po príchode záchranného družstva horolezca nabalili a pomocou saní transportovali do márnice v Starom Smokovci, kde ho odovzdali príslušníkom polície. Pravdepodobnou príčinou pádu 21 - ročného poľského horolezca bolo podcenenie postupového istenia, pretože po príchode do chodeckého terénu sa odviazal od lana,“ dodávajú záchranári.



