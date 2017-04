Poľsko chce od Američanov kúpiť protiraketový systém, dôvodom vzrastajúca agresia a hrozba z Východu

VARŠAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Poľsko zrejme ešte do konca tohto roka podpíše dohodu o kúpe protiraketového systému Patriot od americkej spoločnosti Raytheon. Povedal to poľský minister obrany Antoni Macierewicz.



Rokovania o dodaní systému Patriot sú podľa ministra veľmi náročné, avšak obom stranám sa už podarilo zavŕšiť jednu z kľúčových fáz celého procesu. "Tieto systémy nám umožnia zaručiť bezpečnosť poľského štátu," povedal Macierewicz na tlačovej konferencii..





Kúpa protiraketového systému v hodnote 30 miliárd zlotých (7,1 miliardy eur) je súčasťou snahy o rozsiahlu modernizáciu poľskej armády, ktorú by chcela tamojšia vláda zrealizovať do roku 2023. Týmto spôsobom chce posilniť obranyschopnosť Poľska v súvislosti s tým, čo samotný Macierewicz nazýva "vzrastajúcou agresiou a hrozbou z Východu".



Prvý zo systémov Patriot by Poľsko malo dostať do dvoch rokov od podpísania zmieneného kontraktu, dodal Macierewicz. Kontrakt na systém Patriot ešte musí hlasovaním odobriť americký Kongres, keďže takýto postup sa tradične vyžaduje pri predaji pokročilých vojenských technológii.