Poľská vládna PiS stratila na podpore, bývalá Tuskova strana posilnila

VARŠAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) prišla o časť voličskej podpory po tom, ako sa bez úspechu pokúsila zablokovať znovuzvolenie bývalého premiéra Donalda Tuska do funkcie predsedu Európskej rady.



Ukázali to nedávne prieskumy, podľa ktorých bývalá Tuskova strana Občianska platforma (PO) naopak zaznamenala nárast podpory..





Prieskum inštitútu IBRiS pre spravodajský portál Onet ukázal, že populistickú PiS na čele s Jaroslawom Kaczyňským by teraz volilo 30,5 percenta ľudí a PO 29,2 percenta. Pre PiS to znamená 2,3-percentný pokles preferencií a pre PO skok o 12 percent v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.



Telefonický prieskum zahŕňal 1100 respondentov a uskutočnil sa 30. marca. Podobné výsledky priniesli aj najmenej dve ďalšie ankety uznávaných inštitúcií zaoberajúcich sa verejnou mienkou. PiS sa tešila podpore 35-40 percent voličov vo väčšine prieskumov po dlhé mesiace od svojho nástupu k moci v roku 2015.



Napriek poklesu jej podpory sa nič nemení. Pis má v parlamente väčšinu a ďalšie voľby sú plánované až na jeseň 2019.