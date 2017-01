Poľská vláda nakoniec prístup médií do Sejmu neobmedzí



VARŠAVA 9. januára (Webnoviny.sk) - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) v pondelok oznámila, že upustí od svojho plánu obmedziť prístup novinárov do Sejmu, dolnej komory poľského parlamentu. Lídrov opozície zároveň vyzvala na dialóg.



Oba tieto kroky by mohli viesť k riešeniu patovej situácie v parlamente aj celkovej politickej krízy v krajine, analyzuje agentúra Reuters. Predsedu poľského Senátu, hornej komory parlamentu, Stanislaw Karczewski novinárom povedal, že PiS pozvala opozičných lídrov na rokovanie, ktoré by sa malo konať popoludní.



"Chceme ukončiť túto krízu zmierlivým spôsobom... Chceme, aby obe strany o krok ustúpili," povedal Karczewski, nijaké ďalšie podrobnosti o stretnutí však neuviedol. Či sa na ňom zúčastní aj Občianska platforma (PO), najsilnejšia poľská opozičná strana, nebolo bezprostredne jasné.



Kontroverzný návrh vlády, na základe ktorého by do Sejmu malo prístup iba niekoľko novinárov, pričom záznamy rokovaní, schôdzí a hlasovaní by mohlo zhotovovať len päť vybraných televíznych staníc, vyvolal ešte v decembri v Poľsku rozsiahle demonštrácie. Vyústil zároveň do protestu opozičných poslancov, ktorí okupovali zasadaciu miestnosť Sejmu.



Napätie medzi tamojšou vládou a opozíciou sa ešte viac vyhrotilo po tom, ako PiS v decembri presunula hlasovanie o rozpočte na rok 2017 zo zasadacej miestnosti do inej sály Sejmu. Opozícia takýto postup považovala za nezákonný a dožadovala sa nového hlasovania.