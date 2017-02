Poľská premiérka mala nehodu, do kolóny vletela fiatka

VARŠAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Poľská premiérka Beata Szydlová sa v piatok stala účastníčkou havárie, keď do jej vozidla zboku narazil mladý vodič v aute značky Fiat 500. Premiérku prehliadajú lekári v nemocnici, informovali poľskí predstavitelia a médiá. Szydlovej hovorca uviedol, že neutrpela vážne zranenia.



Rozhlasová stanica TOK FM oznámila, že nehoda sa stala dnes v juhopoľskom Osvienčime, ktoré je rodným mestom Szydlovej. V správe stanica spresnila, že Szydlová sa viezla v kolóne niekoľkých áut po hlavnej ceste mesta, keď iné auto idúce z vedľajšej ulice do kolóny narazilo a vytlačilo vozidlo s premiérkou z cesty. Podľa policajného hovorcu Sebastiana Glena auto značky Fiat 500 riadil 20-ročný mladík..



Hovorca vlády Rafal Bochenek pre poľskú tlačovú agentúru PAP povedal, že premiérku Szydlovú prehliadajú lekári v nemocnici, ale je v poriadku. "Našťastie, premiérke sa nič vážne nestalo," dodal Bochenek. Poľské médiá informovali, že zranenia utrpeli aj ďalší účastníci nehody.



Je to už druhá takáto nehoda kolóny, v ktorej cestovala aj Szydlová. Vlani v novembri sa niekoľko áut poľskej vládnej kolóny zrazilo počas štátnej návštevy Izraela. Szydlová sa nenachádzala ani v jednom z áut, ktoré sa zrazili, ale menej závažné zranenia utrpeli dvaja poľskí predstavitelia. Z inej havárie v januári, keď sa zrazilo osem áut, unikol bez zranení poľský minister obrany Antoni Macierewicz.