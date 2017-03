Plné znenie Rímskej deklarácie zo summitu Európskej únie 25. marca 2017

RÍM/BRUSEL 28. marca (WebNoviny.sk) - Plné znenie Rímskej deklarácie - Deklarácie vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov EÚ a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie - prijatej 25. marca 2017 na summite v Ríme pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv.





My, vedúci predstavitelia 27 členských štátov a inštitúcií EÚ, sme hrdí na výsledky, ktoré dosiahla Európska únia: budovanie európskej jednoty je odvážnym a prezieravým úsilím. Pred 60 rokmi, keď sme sa zotavili z tragédie dvoch svetových vojen, sme prijali rozhodnutie, že sa spojíme a vybudujeme náš kontinent z popola nanovo. Vytvorili sme jedinečnú Úniu so spoločnými inštitúciami a pevnými hodnotami, spoločenstvo mieru, slobody, demokracie, ľudských práv a právneho štátu, vybudovali sme hospodársku veľmoc s neporovnateľnou úrovňou sociálnej ochrany a blahobytu..



Na začiatku bola európska jednota snom malej skupiny ľudí, no časom sa stala nádejou pre mnohých. A neskôr sa Európa stala znovu jednotnou. Dnes sme jednotní a silnejší: stovky miliónov ľudí v celej Európe požívajú výhody života v rozšírenej Únii, ktorá preklenula to, čo nás v minulosti rozdeľovalo.



Európska únia čelí v súčasnosti bezprecedentným výzvam, rovnako globálnym aj domácim, ako sú regionálne konflikty, terorizmus, rastúce migračné tlaky, protekcionizmus a sociálne a ekonomické nerovnosti. Sme odhodlaní riešiť tieto výzvy rýchlo sa meniaceho sveta spoločne a ponúknuť našim občanom bezpečnosť a nové príležitosti.



Budeme pracovať na tom, aby sa Európska únia stala silnejšou a odolnejšou, a to vďaka ešte väčšej jednote a solidarite medzi nami a rešpektovaním spoločných pravidiel. Jednota je nevyhnutnosťou, ale aj našou slobodnou voľbou. Keby sme postupovali jednotlivo, globálna dynamika by nás vytlačila na okraj. Ťahať za jeden povraz je najlepšou možnosťou pre nás, ako ju ovplyvniť a chrániť naše spoločné záujmy a hodnoty. Budeme postupovať spoločne, v prípade potreby rôznym tempom a s rôznou intenzitou, ale rovnakým smerom, ako sme postupovali a konali aj v minulosti: v súlade so zmluvami a s otvorenými dverami pre všetkých, ktorí sa k nám budú chcieť pridať. Naša Únia je nerozdelená a nerozdeliteľná.



V nadchádzajúcich desiatich rokoch chceme bezpečnú, prosperujúcu, konkurencieschopnú, udržateľnú a sociálne zodpovednú Úniu, s vôľou a kapacitami byť kľúčovým svetovým hráčom a formovať globalizáciu. Chceme Úniu, v ktorej majú občania nové príležitosti na kultúrny, sociálny a hospodársky rast. Chceme Úniu, ktorá zostane otvorená pre európske krajiny, ktoré rešpektujú naše hodnoty a zaviažu sa tieto hodnoty podporovať.



Chápeme znepokojenie našich občanov v týchto meniacich sa časoch a zaväzujeme sa, že budeme plniť Rímsky program. Sľubujeme, že budeme pracovať na našom cieli, ktorým je:



1. Bezpečná Európa: Únia, v ktorej sa všetci občania cítia bezpečne a v ktorej sa môžu slobodne pohybovať, v ktorej sú naše vonkajšie hranice zabezpečené, Únia s účinnou, zodpovednou a udržateľnou migračnou politikou Únia, v ktorej sa rešpektujú medzinárodné normy Európa, ktorá je odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.



2. Prosperujúca a udržateľná Európa: Únia, ktorá vytvára rast a pracovné príležitosti Únia, v ktorej rozsiahly a rozvíjajúci sa jednotný trh, reagujúci na technologickú transformáciu, a stabilná a ďalej posilňovaná jednotná mena otvárajú príležitosti pre rast, súdržnosť, konkurencieschopnosť, inováciu a výmenu, najmä pre malé a stredné podniky Únia, ktorá presadzuje stabilný a udržateľný rast, a to prostredníctvom investícií, štrukturálnych reforiem a dobudovania hospodárskej a menovej únie Únia, v ktorej sa hospodárstva zbližujú Únia, v ktorej je energia bezpečná a dostupná a životné prostredie čisté a bezpečné.



3. Sociálna Európa: Únia, ktorá so zreteľom na udržateľný rast podporuje hospodársky a sociálny pokrok, súdržnosť a zbližovanie a ktorá presadzuje integritu vnútorného trhu Únia, ktorá zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov a kľúčovú úlohu sociálnych partnerov Únia, ktorá podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi a ktorá presadzuje práva a rovnaké príležitosti pre všetkých Únia, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe Únia, v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente Únia, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rôznorodosť.



4. Európa so silnejším postavením na svetovej scéne: Únia, ktorá ďalej rozvíja existujúce partnerstvá a buduje nové, podporuje stabilitu a prosperitu vo svojom bezprostrednom susedstve smerom na východ a na juh, ale aj na Blízkom východe, v Afrike a na celom svete Únia, ktorá je pripravená niesť väčšiu zodpovednosť a pomáhať pri vytváraní konkurencieschopnejšieho a integrovaného obranného priemyslu Únia, ktorá je odhodlaná posilňovať svoju spoločnú bezpečnosť a obranu, a to aj v spolupráci s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy a komplementárne k jej činnostiam, so zreteľom na vnútroštátne okolnosti a právne záväzky Únia, ktorá sa zapája do činnosti Organizácie Spojených národov a obhajuje multilaterálny systém založený na pravidlách Únia, ktorá je hrdá na svoje hodnoty a chráni svojich občanov presadzovaním voľného a spravodlivého obchodu a pomocou pozitívnej globálnej politiky v oblasti zmeny klímy.



Budeme sa snažiť naplniť tieto ciele – s pevnou vierou, že budúcnosť Európy je v našich rukách a že Európska únia je tým najlepším nástrojom na dosiahnutie našich cieľov. Sľubujeme, že budeme počúvať našich občanov a reagovať na ich obavy v spolupráci s našimi národnými parlamentmi. Budeme spolupracovať na úrovni, ktorá prinesie skutočnú zmenu, a to tak na úrovni Európskej únie, ako aj na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a v duchu dôvery a lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi aj medzi nimi a inštitúciami EÚ v súlade so zásadou subsidiarity. Vytvoríme na rôznych úrovniach potrebný manévrovací priestor, aby sme posilnili potenciál Európy v oblasti inovácie a rastu. Chceme, aby Únia zohrávala v zásadných otázkach zásadnú úlohu a v menej dôležitých otázkach menej dôležitú úlohu. Budeme presadzovať demokratický, efektívny a transparentný proces rozhodovania a dosahovanie lepších výsledkov.



Ako vedúci predstavitelia budeme v rámci Európskej rady a našich inštitúcií spolupracovať a zabezpečíme plnenie nášho dnešného programu tak, aby sa stal realitou nášho zajtrajška. Zjednotili sme sa, aby sme sa mali lepšie. Európa je našou spoločnou budúcnosťou.