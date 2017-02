Play-off KHL bude bez Slovana, posledné zápasy chcú vyhrať

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Belasých čakajú v základnej časti ešte dve stretnutia - obe na domácom ľade proti chorvátskemu Medveščaku Záhreb. Tohtosezónne merania síl o Gagarinov pohár v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) budú bez hráčov Slovana Bratislava.



Definitívne o tom rozhodol piatkový zápas s Viťazom Podoľsk, v ktorom slovenský zástupca prehral vysoko 1:6 a prišiel o šancu na postup do play-off. Slovan má po 58 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 80 bodov, v tabuľke Západnej konferencie už nebude lepší ako deviaty. .



Nebolo ľahké nájsť optimálne zloženie



"Každého to mrzí, každý je sklamaný. Všetci sme verili v postup, lebo v posledných mesiacoch sme odvádzali naozaj dobrú prácu. Škoda, že to nevyšlo. Je to hokej, jeden postúpiť môže, iný zas nie," skormútene poznamenal krídelník prvého útoku Michal Hlinka.



Slovanistov mrzela aj výška skóre, veď šesť gólov na domácom ľade inkasovali prvýkrát od 4. októbra minulého roka, keď v Bratislave vyučoval suverén tohto ročníka SKA Petrohrad (6:0). "Nemalo by sa stávať, že dostaneme šestku. Určite bude čas na zhodnotenie toho, kde sa stali chyby. Ja si myslím, že každý jeden hráč odovzdal maximum. Bohužiaľ, je to trpké, tohtoročné play-off je preč a bezprostredne po zápase ani neviem, čo mám k tomu dodať. Faktorov, prečo sme nepostúpili, je viac. Pri zraneniach dôležitých hráčov, keď vypadne polovica tímu, nebolo ľahké nájsť optimálne zloženie. My sme napriek tomu našli tú optimálnu zostavu, pobili sme sa o to a až do konca sme verili," nadviazal obranca Ivan Švarný.



Chcú sa odmeniť fanúšikom



"Belasých" čakajú v základnej časti ešte dve stretnutia - obe na domácom ľade proti chorvátskemu Medveščaku Záhreb (14. a 15. februára). "Ani víťazstvá v posledných dvoch zápasoch nám už do play-off nepomôžu, ale tieto duely odohráme naplno," dodal reprezentačný zadák Švarný.



Strelcom jediného piatkového gólu Slovana bol center tretej formácie Patrik Lušňák, keď v 11. min po asistencii Pavla Skalického vyrovnal na priebežných 1:1. To však bolo zo strany Bratislavčanov všetko. "Najviac ma mrzí, že sme pred našimi divákmi prehrali takýmto výsledkom. Posledné dva zápasy s Medveščakom chceme vyhrať, aby sme sa odmenili fanúšikom za to, že nás celú sezónu povzbudzovali," skonštatoval 28-ročný piešťanský rodák.