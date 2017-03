Platobnou kartou neplatí 15 percent Slovákov, toto sú najčastejšie dôvody

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Prevažná väčšina Slovákov používa na platenie pri nákupoch platobnú kartu. Bezhotovostne niekedy platí 88 % z nich. Stále viac obľubujú najmä bezkontaktné karty. Zatiaľ čo v roku 2015 ich vlastnilo 48 % Slovákov, v roku 2016 vlastnilo a využívalo bezkontaktnú kartu už 68 % ľudí. Tradičnú platobnú kartu, teda kartu bez možnosti bezkontaktnej platby, používal každý piaty Slovák. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MasterCard.





Platobnú kartu nevyužíva 15 % Slovákov, z toho 7 % ju nevlastní vôbec. Najčastejšie pritom ľudia uvádzajú, že necítia potrebu kartou platiť, pretože im platba v hotovosti nevadí a považujú ju za prirodzenú. Počet opýtaných, ktorí karty nepoužívajú, je vyšší medzi mladými respondentmi, ktorí zatiaľ nemajú viac vlastných prostriedkov a obyvateľmi menších sídiel, kde je podľa MasterCardu zrejme menej príležitostí na ich používanie..



Zatiaľ čo predtým ľudia platili kartou najmä za väčšie nákupy, v posledných rokoch stále viac zákazníkov uhrádza bezhotovostne aj menšie sumy. Štyria z piatich používateľov kariet, resp. 80 % už v kamenných predajniach platia kartou bez ohľadu na veľkosť nákupu. To je o niečo viac ako v roku 2015, vtedy to bolo 77 % respondentov. Len za väčšie nákupy platí stále kartou 9 % ľudí. Hranica veľkého nákupu je pritom pre väčšinu respondentov 50 eur, podobne ako v roku 2015.



Prieskum v novembri 2016 uskutočnila prieskumná agentúra GfK Czech na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov internetovej populácie.



