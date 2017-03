Plánovaný Trumpov múr bude vysoký od 5,5 do 9,1 metra

WASHINGTON 18. marca (WebNoviny.sk) - Plánovaný múr na hraniciach medzi Spojenými štátmi a Mexikom, ktorý presadzuje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, bude vysoký od 18 do 30 stôp (5,5-9,1 metra) a pre ľudí má byť neprekonateľný. Vyplýva to z požiadaviek ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, ktoré v piatok zverejnil Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP).



O výstavbu múru prejavili stovky firiem .



Časť múru má byť postavená z betónu, zvyšok z iných materiálov. Približne dva metre múru majú byť zapustené do zeme, čo však podľa kritikov projektu nezabráni drogovým dílerom a prevádzačom v pokračovaní ich činnosti.









Súčasťou múru budú aj automatizované brány pre chodcov a vozidlá. O výstavbu múru prejavilo záujem približne 700 firiem. Tie môžu do 29. marca predkladať svoje návrhy. Odhaduje sa, že realizácia projektu si vyžiada náklady až 21 miliárd dolárov.



Vyčlenili miliardy dolárov



V návrhu rozpočtu na roky 2017 a 2018 je na múr vyčlenená suma 4,3 miliardy dolárov. Trump však chce, aby náklady zaplatilo Mexiko, podľa možností aj nepriamo, napríklad prostredníctvom nových colných poplatkov alebo zdanenia finančných prevodov Mexičanov žijúcich v USA do svojej vlasti.









Na niektorých úsekoch približne 3200 kilometrov dlhých mexicko-amerických hraníc už existujú hermetické ochranné systémy, Trump však chce neprerušovaným múrom zastaviť nelegálne prisťahovalectvo a pašovanie drog. Už teraz ale hrozia pri budovaní jednotlivých sekcií spory ohľadom vyvlastňovania pôdy. Napríklad 120-kilometrový úsek pretína územie indiánskeho kmeňa Tohono Oodham, ktorý múr jednoznačne odmieta.