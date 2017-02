Pitva ukázala, kedy a ako zomrel Kim Čong-nam

Výsledky pitvy usmrteného Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, ukázali, že nervovoparalytická bojová....

KUALA LUMPUR 26. februára (WebNoviny.sk) - Výsledky pitvy usmrteného Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, ukázali, že nervovoparalytická bojová látka VX ho zabila do 15 až 20 minút. Spôsobila mu paralýzu celého tela. Informovala o tom v nedeľu malajzijská vláda.



Kim Čong-nama údajne otrávili 13. februára dve ženy, ktoré mu potreli tvár veľmi jedovatou chemickou látkou na medzinárodnom letisku v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur. Starší vodcov brat zalarmoval zamestnancov letiska a oznámil im incident, ktorý zachytili aj bezpečnostné kamery. Zamestnanci ho následne odviedli do zdravotníckeho strediska na letisku, kde upadol do bezvedomia. Odtiaľ ho prevážali do miestnej nemocnice..



"Zomrel v sanitke... Myslím, že to bolo približne 15 až 20 minút po použití jedovatej látky," uviedol v nedeľu novinárom malajzijský minister zdravotníctva S. Subramaniam. "Dávky boli také silné, že sa to stalo rýchlo a postihlo to celé jeho telo... srdce aj pľúca," vysvetlil Subramaniam.



Minister dodal, že na to, aby sa látka vstrebala do tela a zabila obeť, treba iba desať miligramov. Politik sa podľa svojich slov preto domnieva, že na usmrtenie Kim Čong-nama bola použitá veľká dávka.