Písomné maturity absolvuje viac ako 40 700 maturantov

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Na maturitné skúšky sa prihlásilo 40 730 žiakov. Testy budú písať na 702 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Týždeň písomných maturít sa začína v utorok 14. marca. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva školstva.



Prvou skúškou pre maturantov bude v utorok 14. marca externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V prípade žiakov s vyučovacím jazykom maďarským to bude test a slohová práca z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra..



V stredu 15. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.



Vo štvrtok 16. marca čaká maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, externý test z tohto predmetu.



Témy vyžrebujú v živom vysielaní



Maturitný týždeň uzavrie v piatok 17. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského alebo ukrajinského pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov opäť vyžrebujú a vyhlásia v živom vysielaní Rádia Slovensko v utorok a piatok o 12:20.



Tradične najvyšší počet maturantov, a to 37 612, bude maturovať z povinného slovenského jazyka a literatúry. Test a sloh z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 1743 žiakov zo škôl a tried s vyučovacím jazykom maďarským. Títo žiaci budú takisto maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra, prihlásených je 1733 žiakov.



Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 40 žiakov. Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 4926 žiakov.



Cudzie jazyky



Z cudzích jazykov si žiaci vyberali najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 30 815 maturantov, z toho na úroveň B1 20 358 žiakov a na úroveň B2 10 457 žiakov. Nasleduje tradične nemecký jazyk, ktorý si vybralo spolu 3 564 žiakov. Tretím cudzím jazykom v poradí je ruština, z ktorej bude maturovať 762 žiakov.



Štvrtý najzaujímavejší je pre stredoškolákov francúzsky jazyk, na ktorý sa prihlásilo 20 maturantov. Zo španielskeho jazyka bude maturovať deväť, z talianskeho jazyka päť študentov. Žiaci bilingválnych škôl si ako druhý vyučovací jazyk vyberali na úrovni C1 najmä anglický jazyk, a to 1211 žiakov. Nemecký jazyk si vybralo 67 maturantov a ruský jazyk 22 žiakov.



Náhradný termín písomných maturít



Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo viac ako 1500 žiakov z takmer 100 škôl. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky budú školám k dispozícii 3. mája pri elektronickej forme maturít.



Výsledky žiakov pri papierovej forme maturít školám doručia od 4. do 5. mája. Žiaci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, absolvujú náhradný termín písomných maturít. Naplánovaný je na 4. až 7. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra.