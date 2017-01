Pískajú v prospech Realu, kritizuje rozhodcov Piqué z Barcy

MADRID 9. januára (WebNoviny.sk) - FC Barcelona stále čaká na prvé víťazstvo v novom kalendárnom roku a najťažšie sa s tým vyrovnáva Gerard Piqué. Stopér katalánskeho tímu už po minulotýždňovej pohárovej prehre 1:2 v Bilbau vyrukoval s tvrdením, že rozhodcovia domácim odpustili dve penalty, Baskovia pritom dohrávali s deviatimi futbalistami.



V nedeľu Piqué po ligovej remíze na ihrisku Villarrealu odchádzal z trávnika s prstom namiereným na VIP lóžu a kričal: "Hej, videli ste to? Videli ste to?" Výčitky zjavne mali adresáta v prezidentovi súťaže Javierovi Tebasovi. "Dotyčný dobre vedel, komu patrili," komentoval Piqué.



Je presvedčený o tom, že vedenie La Ligy protežuje konkurenčný Real Madrid. Samotný klub je zatiaľ oveľa zdržanlivejší. "Keď ide o rozhodcov, som vždy veľmi opatrný. Mali by sme im pomáhať. Musia sa rozhodnúť v priebehu pár sekúnd," pridal sa po zápase s Athleticom aj tréner Barcelony Luis Enrique.



Disciplinárna komisia by už v pondelok mohla rozhodnúť o treste pre oporu zadných radov Barcy za komentáre po prehre v Bilbau, ale Piquého to ani trochu nevzrušuje. "Komisia nech si pokojne stráca svoj drahocenný čas analýzou mojich komentárov. Verím, že pravda je na mojej strane, každý ďalší týždeň to len a len potvrdzuje," trvá na svojom rozčertený Piqué.



V Bilbau videl dve penaltové situácie, vo Villarreale zase ruku Bruna Soriana v šestnástke domácich. Hornou končatinou pritom zasiahol loptu na opačnej strane aj Javier Mascherano. V tom však podľa neho nebol úmysel ako v Siorianovom prípade. "Všetci veľmi dobre vieme, ako to chodí. Videli sme to v zápase Sevilly s Realom. Som futbalista, odmietam hrať ruletu. Rozhodcovia by sa mali významne zlepšiť," vyhlásil Piqué.



Barcelončania v boji o majstrovský titul zaostávajú za Realom už o 5 bodov, Madridčania majú zápas k dobru. Enriqueho zverenci navyše nie sú ďaleko od vyradenia z Kráľovského pohára. V spomenutom prvom osemfinále prehrali na ihrisku Athletica Bilbao 1:2, odveta je na programe v stredu 11. januára na Camp Nou.