Pieseň Sound And Vision Davida Bowieho vyjde na vinyle

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia a fanúšičky zosnulého anglického hudobníka a speváka Davida Bowieho sa môžu tešiť na nové vydanie singla Sound And Vision na vinyle. Novinka sa dostane na trh 10. februára na takzvanom picture disku.



O fotografie legendárneho interpreta, ktoré použili pri tvorbe vinylu, sa postaral David James. Pochádzajú z obdobia nakrúcania filmu Muž, ktorý spadol na Zem (1976), v ktorom si okrem Bowieho zahrali aj Rip Torn, Candy Clark, Buck Henry či Bernie Casey.



Nahrávku uvedú na trh pri príležitosti oslavy 40. výročia jej pôvodného vydania. Vinyl bude obsahovať remastrovanú verziu hitu z roku 2016 a tiež remix, o ktorý sa v roku 2013 postaral Sonjay Prabhakar.



Skladba Sound And Vision je singlom z albumu Low (1977) a pôvodne vyšla 11. februára 1977. V singlovom UK charte sa dostala na tretiu priečku. Na produkcii sa podieľali Tony Visconti a Bowie. Brian Eno prispel syntetizátormi a tiež vokálmi. Išlo pritom o prvú pieseň v singlovom UK Charte, v ktorej bolo možné počuť hlas Briana Ena, niekdajšieho člena už nefungujúcej skupiny Roxy Music.



, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 v Londýne a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).



Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať dve Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo štyri BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.



Informácie pochádzajú z webstránky www.davidbowie.com a archívu agentúry SITA.