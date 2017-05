Petra Sagana čakajú jeho obľúbené preteky, na ktorých nazbieral rekordných 15 etapových triumfov

Na pretekoch Amgen Okolo Kalifornie (14.- 20. 5.) sa predstavia všetci štyria slovenskí cyklisti v dresoch tímu Bora-Hansgrohe. Pred pretekmi....

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Na pretekoch Amgen Okolo Kalifornie (14.- 20. 5.) sa predstavia všetci štyria slovenskí cyklisti v dresoch tímu Bora-Hansgrohe.



Pred pretekmi 10-dňové sústredenie .



Okrem lídra Petra Sagana aj jeho brat Juraj, Erik Baška a Michael Kolář. Pred vstupom do súťažného diania za "veľkou mlákou" čaká na nich ešte 10-dňové sústredenie.





"Začneme tréningovým kempom a adaptáciou na prostredie či časový posun. Bude to dôležitých desať dní zameraných najmä na intenzitu, aby sa forma pomaly začala vracať. Potom ma čaká spolu s ostatnými sedem náročných súťažných dní, lebo preteky majú z roka na rok vyššiu úroveň. Som rád, že väčšinu času v USA strávim na pretekoch i na tréningoch s bratom Jurajom. V etapách Okolo Kalifornie sa v tíme Bora-Hansgrohe predstavia všetci moji krajania z tímu, teda aj Michael Kolář a Erik Baška," potvrdil Peter Sagan v rozhovore pre denník Šport.



Doplnil ešte, že po skončení podujatia v Kalifornii chvíľu zostane v USA. "Domov sa vrátim až tesne pred pretekmi Okolo Švajčiarska, ktoré budú generálkou na Tour de France," informoval Peter Sagan .



Novinky na Okolo Kalifornie



Cyklistické preteky Amgen Okolo Kalifornie figurujú v kalendári na sezónu 2017 v termíne 14.- 20. mája a budú mať o jednu etapu menej ako zvyčajne, čiže sedem. Začnú sa v Sacramente a vyvrcholia v Pasadene. Ich súčasťou bude aj individuálna časovka v okolí Big Bear Lake (24 km).



Podujatie má v novej sezóne ešte jedno nóvum, prvýkrát bude zaradené do elitnej kategórie WorldTour. "Vzhľadom na zosúladenie viacerých logistických prvkov, časový program účastníckych tímov, vysielacie práva a požiadavky jazdcov sme sa rozhodli preteky naplánovať ako sedemetapové so začiatkom v nedeľu 14. mája," vysvetlila šéfka populárneho amerického podujatia Kristin Kleinová.



Amgen Okolo Kalifornie sú obľúbenou súťažou v kalendári dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana . Od roku 2010 tam stihol nazbierať rekordných 15 etapových triumfov, o päť viac ako druhý v historickej tabuľke tohto druhu úspešnosti Mark Cavendish. Navyše, v roku 2015 sa Sagan stal aj celkovým víťazom pretekov, ktoré sa konajú popri západnom pobreží Spojených štátov amerických, kde má veľké množstvo fanúšikov.