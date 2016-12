Peter Sagan získal ďalšie ocenenie, obhájil Zlatý pedál

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Najlepším cyklistom Slovenska za rok 2016 sa podľa predpokladov stal Peter Sagan. Už dvojnásobný majster sveta z cestných pretekov s hromadným štartom triumfoval v tradičnom výročnom bilancovaní Slovenského zväzu cyklistiky pred dvojnásobným paralympijským víťazom Jozefom Metelkom a Patrikom Tyborom, ktorý sa 45. miestom v pretekoch na ceste na olympijských hrách v Riu de Janeiro postaral o druhý najlepší výsledok Slováka na OH v modernej histórii.



"Veľmi ma mrzí, že som sa nemohol zúčastniť na tejto slávnosti, ale tímové povinnosti mi to nedovolili a musel som ešte zostať v zahraničí. S výsledkami v tomto roku som, samozrejme, veľmi spokojný a verím, že sa mi bude naďalej dariť. Držte mi palce do ďalších sezón," povedal prostredníctvom videozáznamu hlavný laureát ankety SZC Peter Sagan, ktorý z uvedených dôvodov chýbal na stredajšom vyhlásení výsledkov.







Zlatý pedál už tradične uzatvoril cyklistickú sezónu na domácej pôde. Galavečer spojený s odovzdávaním ocenení pre najlepších cyklistov sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn aj tento rok niesol v znamení mimoriadnych úspechov slovenských cyklistov. Šesť medailí z majstrovstiev sveta, päť z majstrovstiev Európy, štyri z paralympijských hier, prvenstvo a pódiové umiestnenie v rebríčku Svetového pohára, aj mnoho víťazstiev na zahraničných pretekoch vybojovali v uplynulej sezóne slovenskí športovci združení vo viacerých odvetviach cyklistiky. V slávnostnom programe vystúpili okrem ocenených cyklistov aj Marián Labuda ml., Barbora Švidraňová či tanečná skupina Vivas Dance Group.



Víťazstvo v kategórii cestná cyklistika si vďaka mimoriadnym úspechom odniesol Peter Sagan. Dvadsaťšesťročný rodák zo Žiliny žijúci aj v Monte Carle má za sebou najlepšiu sezónu v kariére. Na jar vyhral monumentálnu klasiku Okolo Flámska, neskôr opätovne obhájil a celkovo po piaty raz získal zelený dres na Tour de France, kde pridal aj tri víťazné etapové koncovky. Na sklonku sezóny sa stal premiérovým majstrom Európy v mužskej kategórii elite, obhájil titul majstra sveta a stal sa celkovým víťazom WorldTour, čiže cyklistického rebríčka, do ktorého sa rátajú všetky najprestížnejšie merania síl v sezóne na ceste. Z rozpadnuvšieho sa tímu Tinkoff prestúpil do nemeckého družstva Bora-Hansgrohe, kde bude pôsobiť najbližšie tri roky.



Ocenenie v kategórii najlepší paracyklista prevzal Jozef Metelka. Minulá sezóna patrila k najúspešnejším v jeho kariére. Dôkazom sú tri medaily z paralympijských hier (zlato v stíhacích pretekoch na 4 km na dráhe a v časovke jednotlivcov, striebro na pevnom kilometri na dráhe), víťazstvo a utvorenie svetového rekordu v stíhacích pretekoch na svetovom šampionáte v paracyklistike či líderská pozícia vo Svetovom pohári cestných paracyklistov v kategórii MC4. Tridsaťročný rodák z Piešťan, ktorý dlhodobo žije a pripravuje sa v Anglicku, túži po účasti na budúcoročných majstrovstvách sveta na dráhe, ale v konkurencii zdravých cyklistov.



V kategórii cyklotrial získala hlavné ocenenie rovnako ako vlani Tatiana Janíčková, majsterka Európy, ktorej zároveň patrí 3. miesto vo svetovom rebríčku UCI.



Víťazkou kategórie sálová cyklistika sa stala Nicole Frýbortová, bronzová medailistka z nedávnych majstrovstiev sveta v nemeckom Stuttgarte v kategórii jednotlivkýň a zároveň víťazka Stredoeurópskeho pohára. Cenu ako najlepšia dráhová cyklistka si odniesla Alžbeta Pavlendová, ktorá si na októbrových majstrovstvách Európy vo francúzskom Saint-Quentin-en-Yvelines vybojovala 5.miesto v disciplíne scratch a z mnohých ďalších podujatí si odniesla pódiové umiestnenia.



Medzi horskými cyklistami získal ocenenie Michal Lami najmä za 4. miesto v pretekoch Svetového pohára v Chorvátsku. Cenu najlepšieho cyklokrosára si odniesol päťnásobný majster SR Martin Haring, 15. muž z ME. V disciplíne zjazd/ four cross patrí ocenenie Adamovi Rojčekovi za 3. miesto na ME v Poľsku a 3. miesto v celkovom hodnotení Európskeho pohára. Najlepšou bikrosárkou sa stala Kristína Madarásová, ktorá na ME získala 7. miesto. Titul najlepšieho masters cyklistu patrí Milanovi Barényimu - majstrovi Európy v cyklokrose a bronzovému medailistovi z majstrovstiev sveta.



"Mám to šťastie, že už štyri roky po sebe hovorím, že to bol najúspešnejší rok v histórii slovenskej cyklistiky. Dnes to môžem opäť zopakovať," vyjadril radosť Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky. "Vôbec prvýkrát v histórii sa podarilo získať jednému cyklistovi titul majstra sveta aj Európy. Aj ďalším sa podarilo zvíťaziť či podať výkon hodný pódia na vrcholnom podujatí v ich disciplíne, čo je naozaj fantastické. Takéto úspechy všetkých motivujú," dodal Privara.



Súčasťou slávnostného oceňovania boli aj ďalšie kategórie. Za Talent roka 2016 opäť vyhlásili Matúša Štočeka, ktorý veľmi dobre zvládol prvú sezónu u juniorov. Na majstrovstvách Európy bol štrnásty, vyhral jednu etapu Ncupu, z dvoch ďalších si odniesol cenné dresy.



Cenu za mimoriadny športový výkon získala štvorica krasojazdkýň ACT 4 Slovakia, ktoré si na MS v sálovej cyklistike v Stuttgarte vybojovali bronzovú medailu. Len pár dní predtým triumfovali v súťaži Československo má talent. Ocenenie za mimoriadny športový výkon si odniesli aj Michael Kolář a Juraj Sagan za ich výkony na MS v Dauhe.



Za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku bol ocenený Bohuslav Kujovič z CK Olympik Trnava. S cyklistikou začal v roku 1972. Od ukončenia svojej športovej kariéry sa až dodnes venuje výchove mládeže v Trnave a aktívny je i na organizátorskej pôde. Tituly Miss cyklistika si prevzali Bianka Lániková, Miroslava Turzová a Marianna Fiamová.



Ocenení Cyklisti roka 2016 na Slovensku:



cestná cyklistika: Peter Sagan



cyklotrial: Tatiana Janíčková



cyklokros: Martin Haring



sálová cyklistika: Nicole Frýbortová



masters: Milan Barényi



zdravotne znevýhodnení: Jozef Metelka



BMX / bikros: Kristína Madarásová



horská cyklistika zjazd / four cross: Adam Rojček



horská cyklistika / cross country: Michal Lami



dráhová cyklistika: Alžbeta Pavlendová



talent roka: Matúš Štoček



Cena za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku: Bohuslav Kujovič



Cena za mimoriadny športový výkon: štvorica ACT 4 Slovakia: Henrietta Dominová, Viktória Glofáková, Dóra Szabóová, Alica Vinczeová



Michael Kolář a Juraj Sagan: za mimoriadny športový výkon počas MS 2016 v CC v Dohe.



Miss Cyklistika 2016: 1. miesto: Bianka Lániková, 2. miesto: Miroslava Turzová, 3. miesto: Marianna Fiamová



Zlatý pedál 2016 - celkový víťaz:



1. miesto - Peter Sagan



2. miesto - Jozef Metelka



3. miesto - Patrik Tybor



Vizitka Petra Sagana



Dátum a miesto narodenia: 26. januára 1990 v Žiline



Prezývka: Tourminátor, resp. Hulk



Výška/hmotnosť: 184 cm/74 kg



Tím: Bora-Hansgrohe



Predchádzajúce tímy: Tinkoff (2015 - 2016), Cannondale (2013 - 2014), Liquigas-Cannondale (2011 - 2012), Liquigas-Doimo (2010), Dukla Trenčín Mérida (2009)



Najväčšie úspechy: majster sveta v cestných pretekoch s hromadným štartom 2015 v Richmonde a 2016 v Dauhe, majster Európy v cestných pretekoch s hromadným štartom v Plumelecu (2016), päťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France (2012 - 2015), víťaz siedmich individuálnych etáp na Tour de France (3x v roku 2012, 1x v roku 2013, 3x v roku 2016), víťaz štyroch individuálnych etáp na Vuelte a Espaňa (3x v roku 2011, 1x v roku 2015), celkový víťaz pretekov Okolo Sardínie (2011), Okolo Poľska (2011), Okolo Kalifornie (2015), víťaz monumentálnej klasiky Okolo Flámska (2016), víťaz klasiky Gent-Wevelgem (2013, 2016), víťaz klasiky Brabantský šíp (2013), víťaz klasiky GP Cycliste de Montreal (2013), víťaz klasiky GP Cycliste de Québec (2016), víťaz klasiky E3 Harelbeke (2014), päťnásobný majster Slovenska v pretekoch s hromadným štartom (2011 - 2015), majster Slovenska v individuálnej časovke 2015, juniorský majster sveta a Európy v horskej cyklistike v disciplíne cross country (2008)



Zaujímavosti: vo svete cyklistiky sa po prvý raz výraznejšie presadil medzi juniormi na ME v cyklokrose aj na ME horských bicyklov v roku 2007, keď získal zakaždým bronzovú medailu. V januári 2008 si na MS v cyklokrose v deň svojich 18. narodenín vybojoval striebornú medailu, v tom istom roku triumfoval na juniorských ME aj MS v horskej cyklistike v disciplíne cross country. Na cestnú cyklistiku presedlal v roku 2009, začínal v kontinentálnom tíme Dukla Trenčín Merida. O rok nato prestúpil do talianskeho Liquigasu, v ktorého drese prišli prvé víťazstvá na pretekoch najvyššej kategórie - WorldTour. Cyklistický svet si prvýkrát podmanil predovšetkým na najslávnejších pretekoch Tour de France, kde v ostatných piatich rokoch ovládol súťaž o zelený dres a útočí na historické maximum Erika Zabela. Svoju prvú sezónu v tíme Tinkoff-Saxo (neskôr už len Tinkoff) zakončil bravúrne - ziskom majstrovského titulu v pretekoch s hromadným štartom v americkom Richmonde. O rok neskôr svetové prvenstvo obhájil v katarskej Dauhe v profilovo úplne iných pretekoch šitých na mieru šprintérom. Medzitým sa stal aj premiérovým majstrom Európy v kategórii elite vo francúzskom Plumelecu. Po rozlúčke Olega Tiňkova s vrcholovou cyklistikou Sagan pomerne nečakane ohlásil prestup do nemeckého družstva Bora-Hansgrohe, kde by mal pôsobiť najbližšie tri roky. Bora medzitým získala licenciu WorldTour a v budúcej sezóne bude mať s lídrom Saganom vysoké ambície najmä na jarných klasikách či na Tour de France.