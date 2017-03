Peter Sagan vyhral tretiu etapu na pretekoch Tirreno-Adriatico

MONTALDO DI CASTRO 10. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan triumfoval v špurtérskom závere piatkovej 3. etapy na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico v Taliansku.



Dvadsaťsedemročný Žilinčan jazdiaci vo farbách tímu Bora-Hansgrohe zdolal v miernom kopci na konci 204 km dlhej trasy z Monterotonda Marittimo do Montalda di Castro domáceho špurtéra Eliu Vivianiho z družstva Sky, tretí preťal cieľovú čiaru Belgičan v službách Lotto Soudal Jürgen Roelandts. Päťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France si pripísal druhé víťazstvo v tejto sezóne, po prvý raz sa tešil na konci februára na flámskej klasike Kuurne-Brusel-Kuurne..





"Nikdy neviete, čosa môže stať. Dnes celkom fúkalo, každý sa toho obával, ale napokon sa nič nestalo. V posledných dvoch kilometroch začal fúkať bočný vietor, v závere som si utvoril dobrú pozíciu a vyšlo to. Sezóna sa ešte len začala a dúfam, že toto nebolo moje posledné víťazstvo. Ďakujem mojím kolegom za podporu, Bora-Hansgrohe je najlepší tím," povedal Peter Sagan do mikrofónu Eurosportu.



Novým lídrom pretekov Tirreno-Adriatico sa stal Austrálčan Rohan Dennis z tímu BMC Racing. Sobotňajšia štvrtá etapa bude parketou pre vrchárov, finišovať sa bude na vrchole kopca Terminillo.



Výsledky - Tirreno-Adriatico 2017:



, 2. Elia Viviani (Tal.) Sky, 3. Jürgen Roelandts (Belg.) Lotto Soudal, 4. Sacha Modolo (Tal.) UAE Team Emirates, 5. Luka Mezgec (Slovin.) Orica-Scott, 6. Rick Zabel (Nem.) Kaťuša-Alpecin - všetci rovnaký čas