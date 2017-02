Peter Sagan suverénne kraľuje rebríčku UCI World

AIGLE 27. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan figuruje na šiestom mieste rebríčka UCI WorldTour, v ktorom obhajuje celkové prvenstvo z vlaňajška. Líder tímu Bora-Hansgrohe sa posunul na šiestu priečku vďaka druhému miestu v sobotňajších jednorazových pretekoch Omloop Het Nieuwsblad, ktoré boli po novom zaradené do prestížnej série WorldTour.



Lídrom svetového poradia UCI WorldTour 2017 je stále Austrálčan Richie Porte (BMC Racing, víťaz januárových etapových pretekov Tour Down Under. Druhá pozícia patrí Kolumbijčanovi Estebanovi Chavesovi (ORICA-Scott) a tretia ďalšiemu Austrálčanovi Nathanovi Haasovi (Dimension Data). V hodnotení tímov je na čele BMC Racing pred ORICou-Scott a Borou-Hansgrohe..



Dvojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan zostal s veľkým náskokom na čele hodnotenia UCI World, ktorý zaviedla Medzinárodná cyklistická únia (UCI) len v minulom roku a počítajú sa doň výsledky zo všetkých pretekov pod hlavičkou UCI.



Sagan má na konte 5879 bodov a náskok 1942 bodov pred Belgičanom Gregom van Avermaetom a 2207 bodov pred Britom Christopherom Froomom. Spomedzi Slovákov v hodnotení UCI World je druhý najlepší Erik Baška na 427. mieste, Marekovi Čaneckému patrí 614. pozícia. V hodnotení krajín vedie Belgicko pred Francúzskom a Kolumbiou, Slovensko je najmä vďaka P. Saganovi na 9. mieste.



Svetové cyklistické rebríčky UCI



- stav k 27. februáru 2017



Jednotlivci:



1. Richie Porte (Aus.) BMC Racing 672 bodov, 2. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott 422, 3. Nathan Haas (Aus.) Dimension Data 395, 4. Jay McCarthy (Aus.) Bora-Hansgrohe 385, 5. Rui Costa (Portug.) UAE Team Emirates 346,



Tímy:



1. BMC Racing 1210 bodov, 2. ORICA-Scott 1077, 3. Bora-Hansgrohe 923, 4. Team Sunweb 695, 5. UAE Team Emirates 654, 6. Kaťuša-Alpecin 633



Krajiny:



1. Austrália 2017, 2. Kolumbia 809, 3. Taliansko 767, 4. Holandsko 728, 5. Belgicko 717, 6. Nemecko 436,....



Jednotlivci:



1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5879 bodov, 2. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing 3937, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 3672, 4. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 3634, 5. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 3094, 6. Esteban Chaves (Kol.) ORICA-Scott 2616,...



Krajiny:



1. Belgicko 13 546 bodov, 2. Francúzsko 13 189, 3. Kolumbia 12 176,...